Destino San Javier llega a Pergamino para ser parte de un gran festejo en el Parque Belgrano

El trío integrado por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone continúa el legado del recordado Trío San Javier. A24

Pergamino vivirá una noche especial el próximo 25 de enero con un festival multitudinario y de acceso libre en el Parque Belgrano, donde la música, la danza y la gastronomía se unirán para celebrar la historia y la identidad local. El plato fuerte del encuentro será la presentación de Destino San Javier, una de las bandas más convocantes del folclore actual.

Por la historia de Pergamino El evento se inscribe en la conmemoración de los 400 años del documento más antiguo que registra la existencia temprana de Pergamino, hallado en un acta del Cabildo de Buenos Aires de 1626. En ese escrito se menciona a “la dormida del Pergamino”, un paraje ubicado a la vera del antiguo Camino Real —ruta que conectaba Buenos Aires con el Alto Perú— donde los viajeros descansaban tras extensas jornadas de viaje.

Destino San Javier En ese marco histórico y simbólico, Destino San Javier aportará el cierre musical de la jornada. El trío integrado por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone continúa el legado del recordado Trío San Javier, conformado por sus padres, y ha sabido consolidar una identidad propia dentro del folclore romántico argentino.

La consagración nacional e internacional llegó en 2019, cuando el grupo se alzó con los premios a Mejor Intérprete y Mejor Canción en el Festival de Viña del Mar por Justo ahora, logro que ese mismo año se completó con la obtención de su primer Premio Gardel.

En el Parque Belgrano La propuesta incluirá además la participación de músicos y bailarines locales, junto a un paseo gastronómico pensado para toda la familia. La actividad comenzará a las 18:00, y desde la organización recomiendan concurrir con reposeras, repelente y disposición para disfrutar de una tarde-noche a puro folclore y celebración.

Compartí esta nota en redes sociales:





