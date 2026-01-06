martes 06 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Destino San Javier llega a Pergamino para ser parte de un gran festejo en el Parque Belgrano

    La reconocida banda de folclore, Destino San Javier, será el número central de un evento gratuito el 25 de enero, que celebrará los orígenes de Pergamino.

    6 de enero de 2026 - 13:56
    El trío integrado por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone continúa el legado del recordado Trío San Javier.

    El trío integrado por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone continúa el legado del recordado Trío San Javier.

    A24

    Pergamino vivirá una noche especial el próximo 25 de enero con un festival multitudinario y de acceso libre en el Parque Belgrano, donde la música, la danza y la gastronomía se unirán para celebrar la historia y la identidad local. El plato fuerte del encuentro será la presentación de Destino San Javier, una de las bandas más convocantes del folclore actual.

    Lee además
    Vitto Benvenutto en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página. video

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"
    La vacuna contra la fiebre amarilla es requerida principalmente para personas que viajan a zonas de riesgo, tanto dentro del país como al exterior, y suele ser exigida por autoridades sanitarias y migratorias internacionales.

    Pergamino deja de vacunar contra la fiebre amarilla y derivan la aplicación a Buenos Aires y Rosario

    Por la historia de Pergamino

    El evento se inscribe en la conmemoración de los 400 años del documento más antiguo que registra la existencia temprana de Pergamino, hallado en un acta del Cabildo de Buenos Aires de 1626. En ese escrito se menciona a “la dormida del Pergamino”, un paraje ubicado a la vera del antiguo Camino Real —ruta que conectaba Buenos Aires con el Alto Perú— donde los viajeros descansaban tras extensas jornadas de viaje.

    Destino San Javier

    En ese marco histórico y simbólico, Destino San Javier aportará el cierre musical de la jornada. El trío integrado por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone continúa el legado del recordado Trío San Javier, conformado por sus padres, y ha sabido consolidar una identidad propia dentro del folclore romántico argentino.

    La consagración nacional e internacional llegó en 2019, cuando el grupo se alzó con los premios a Mejor Intérprete y Mejor Canción en el Festival de Viña del Mar por Justo ahora, logro que ese mismo año se completó con la obtención de su primer Premio Gardel.

    En el Parque Belgrano

    La propuesta incluirá además la participación de músicos y bailarines locales, junto a un paseo gastronómico pensado para toda la familia. La actividad comenzará a las 18:00, y desde la organización recomiendan concurrir con reposeras, repelente y disposición para disfrutar de una tarde-noche a puro folclore y celebración.

    Temas
    Seguí leyendo

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"

    Pergamino deja de vacunar contra la fiebre amarilla y derivan la aplicación a Buenos Aires y Rosario

    Alerta por hantavirus: murió un adolescente en Pergamino y crece la preocupación sanitaria

    Evoluciona favorablemente el paracaidista accidentado durante el arribo de los Reyes Magos en Parque Belgrano

    Accidentada caída de un paracaidista durante el arribo de los Reyes Magos en el Parque Belgrano

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Ezequiel Muñoz, nuevo refuerzo del ascendido Gimnasia de Mendoza

    Racing perdió en Chivilcoy y deberá revertir la serie en el "Carlos Morales"

    Provincia confirmó el calendario escolar 2026: cuándo arrancan las clases y el receso invernal

    Walter Juárez es finalista en Solista Vocal en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La principal vía de transmisión del hantavirus a los seres humanos es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados.

    Alerta por hantavirus: murió un adolescente en Pergamino y crece la preocupación sanitaria

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las estafas virtuales continúan golpeando a los vecinos de San Nicolás, dejando pérdidas millonarias y preocupación entre la población.

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos
    El futbolista ramallense Bautista Godoy se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti de la región de Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi, que derrotó 2-1 a ASD Deliese en la final del certamen correspondiente a la categoría Eccellenza.

    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    Este martes, el grupo sampedrino Seis Octavos participará de la instancia final del Pre Cosquín en Córdoba. 

    Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Vitto Benvenutto en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página. video

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"