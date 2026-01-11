domingo 11 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Crematorio: cada vez más familias optan por este servicio en Pergamino

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino ha tenido un significativo crecimiento en su crematorio desde que lleva a cabo este servicio en la ciudad.

    Por Luciano Zuccarelli
    11 de enero de 2026 - 07:07
    Crecimiento constante se servicios en el crematorio de Pergamino

    La cremación como modalidad de despedida final de un ser querido viene mostrando un crecimiento sostenido en la ciudad desde que la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, a través de su área de Servicios Sociales, puso en marcha y funcionamiento el crematorio en su predio de calle Castelli, esquina Florencio Sánchez; la disponibilidad de la prestación en el ámbito local marcó un punto de inflexión en las elecciones de las familias pergaminenses, que hoy optan con mayor frecuencia por esta alternativa.

    Lee además
    hasta un 20% menos en tasas: pergamino puso en marcha un plan de alivio fiscal

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal
    Rafa Rivas es el creador de Microteatro Pergamino, una propuesta novedosa que ha cambiado el interés del público pergaminense por opciones diferentes.

    Rafa Rivas, el creador que transformó la escena teatral de Pergamino

    Desde este sector que coordina Juan Ignacio Burlet explicaron que el impacto fue inmediato y claramente perceptible en los registros internos. “El hecho de que esté el crematorio en la ciudad hizo que la gente empezara a optar mucho más por la cremación, así que va en aumento y creemos que seguirá de esa manera”, señalaron desde el área de Servicios Sociales, al referirse a una tendencia que se consolida con el paso de los meses.

    De acuerdo a lo informado, antes del período de vacaciones se realizó un balance de la actividad, cuyos resultados confirmaron el crecimiento sostenido desde el inicio de la prestación en Pergamino. “Eso sí te lo puedo decir con certeza, porque antes de vacaciones hicimos un balance y desde que arrancó la cremación acá en Pergamino aumentó muchísimo, más de lo que veníamos haciendo cuando el servicio se realizaba en Junín, obviamente”, explicaron a LA OPINION.

    Tecnología en Pergamino

    Hasta la habilitación del equipamiento local, las cremaciones debían realizarse en ciudades vecinas, lo que implicaba traslados de larga distancia, mayores tiempos de espera y una logística más compleja en momentos particularmente sensibles para las familias. En ese contexto, la posibilidad de contar con el servicio dentro de la ciudad representó una mejora significativa, tanto desde el punto de vista operativo como humano.

    Desde la Cooperativa Eléctrica señalaron que la cercanía del crematorio, sumada a la simplificación de los trámites y a la reducción de costos asociados al traslado, son factores que influyen directamente en la elección de esta modalidad. A ello se suma un cambio cultural que se viene dando en los últimos años, donde cada vez más personas consideran la cremación como una alternativa válida y conveniente.

    El crecimiento registrado en Pergamino también se inscribe dentro de una tendencia más amplia que se observa en distintas localidades del país, donde la cremación gana terreno frente a las prácticas tradicionales. Sin embargo, desde el área de Servicios Sociales remarcan que la presencia del servicio en la ciudad fue clave para que ese cambio se reflejara de manera tan marcada a nivel local.

    Infraestructura y servicio en el crematorio

    En ese sentido, destacaron la importancia de haber incorporado infraestructura propia para atender una demanda que no solo existe, sino que continúa en expansión a nivel general. “Creemos que esta tendencia va a seguir creciendo”, afirmaron desde el sector, al tiempo que subrayaron el compromiso de la Cooperativa en brindar un servicio acorde a las necesidades actuales de la comunidad.

    No obstante, en la entidad resaltaron una vez más que este horno crematorio de uso funerario es un aparato industrial capaces de alcanzar altas temperaturas. “Este tipo de equipamiento sirve para la cremación de cadáveres, técnica cada vez más utilizada, sustituyendo poco a poco a los tradicionales entierros de los cuerpos”, agregaron en las salas ubicadas en la esquina de calle Castelli y avenida Florencio Sánchez.

    Trabajo importante

    “La demora promedio de cremación es de 45 a 55 minutos y el tiempo de residencia de los gases en la cámara secundaria, poco mayor a dos segundos”, explicaron los técnicos que trabajan en la planificación. “Es un equipo apto para ser complementado con los equipos auxiliares de sistema de tratamiento y depuración de los gases emitidos, monitoreo continuo de los gases emitidos por chimenea y sistema computarizado para el control, recolección y registro de las variables del proceso”, se informó ayer.

    Con el crematorio en funcionamiento, Pergamino no solo logró dar respuesta a una demanda histórica, sino que también consolidó una prestación que hoy forma parte de los servicios esenciales en un momento crucial para las familias. El aumento sostenido de las cremaciones confirma que la decisión de implementar el servicio en la ciudad fue acertada y que la comunidad lo adoptó como una opción cada vez más elegida.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal

    Rafa Rivas, el creador que transformó la escena teatral de Pergamino

    La inclusión social y laboral en el Club Comunicaciones con el reconocimiento a "Manu" Baldoni

    Cubata Viajes: redes sociales, expectativas y la necesidad de un viaje bien planificado

    Obligado a remontar: Racing recibe a Colón de Chivilcoy por la revancha

    Un verano para capacitarse en Pergamino: Emprender abrió la inscripción a sus talleres

    El cierre de la gira pone a prueba a Pergamino Básquet en Gualeguaychú

    Autopista Pilar Pergamino: una traza clave sumida en el abandono y con futuro incierto

    Seguridad vial: por qué tomar mate al volante puede terminar en una sanción

    "Volví a vivir": Coco Bello contó cómo sobrevivió nueve horas atrapado tras el vuelco en la autopista

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Carlos Coco Bello cenando con un amigo horas después de obtener el alta médica y someterse a chequeos médicos y realizar trámites con la Policía.

    "Volví a vivir": Coco Bello contó cómo sobrevivió nueve horas atrapado tras el vuelco en la autopista

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En un domicilio de Blas Parera al 1.200 secuestraron una gran cantidad de repuestos de motos obtenidos de motocicletas desmanteladas.

    Secuestran repuestos de motos y rodados desarmados en allanamientos por robos en el Hospital San José
    Podcast del 11 de enero de 2026

    Podcast del 11 de enero de 2026

    En las filmaciones registradas por las cámaras de seguridad individualizaron a los menores que robaron las motos.

    Dos menores de 13 y 14 años estuvieron involucrados en el robo de una moto en el estacionamiento del Hospital

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal

    Laura Saccomanno, en la intimidad de su hogar, recibió a LA OPINION.

    Laura Saccomanno: del dolor más profundo, al acto de amor más reparador, una historia de resiliencia