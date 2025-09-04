Emergencia agropecuaria: el gobierno nacional "reglamentó" su preocupación por las inundaciones

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó este jueves la declaración de emergencia agropecuaria nacional en distintas regiones del país. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se homologaron pedidos de emergencia para 12 partidos de la provincia de Buenos Aires por inundaciones y para explotaciones frutihortícolas de San Juan por granizo y enfermedades fúngicas.

“En el marco de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), se analizaron las situaciones de los territorios afectados con la intención de que los beneficios lleguen a los productores bajo la aplicación de la ley 26.509”, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Emergencia en Buenos Aires La Resolución 1305/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, homologó el decreto del gobierno bonaerense que había declarado la emergencia y/o desastre agropecuario en 12 partidos afectados por las lluvias. La medida rige entre el 1° de marzo y el 31 de agosto de 2025 para las explotaciones de Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario se informó que las precipitaciones acumuladas durante el último fin de semana generaron un exceso de agua en gran parte de la región núcleo. https://t.co/OsslrizbzK — Diario LA OPINION (@LaOpiniONline) September 2, 2025 Cabe señalar que esta declaración responde a las primeras inundaciones ocurridas meses atrás y no al reciente anuncio del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien adelantó la prórroga de la emergencia hasta febrero de 2026 para cuatro partidos donde los problemas persisten tras la tormenta de Santa Rosa. Ese nuevo pedido todavía debe ser homologado por la Nación.

Emergencia en San Juan En paralelo, la Resolución 1306/2025 extendió la emergencia agropecuaria a la provincia de San Juan, donde granizo y peronóspora afectaron fuertemente a la producción vitivinícola y frutihortícola. La medida tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. El alcance incluye plantaciones de vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y diversas hortalizas. Los departamentos comprendidos son: Angaco, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.

