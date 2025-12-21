Con 86 pozos en marcha, Pergamino se prepara para afrontar las demandas de agua este verano

Durante el transcurso de este año, el sistema de provisión para el agua potable en la ciudad de Pergamino fue objeto de una serie de trabajos de mejora, mantenimiento y ampliación que permitieron fortalecer la red y optimizar la presión en distintos sectores.

Las intervenciones apuntaron en todo momento especialmente a resolver inconvenientes que se habían registrado en temporadas anteriores, sobre todo durante los meses de mayor consumo, cuando la demanda se incrementa de manera significativa a raíz de las altas temperaturas.

En ese marco, desde el área técnica responsable del servicio explicaron que actualmente se están finalizando tareas de limpieza y acondicionamiento de uno de los pozos, con el objetivo de conectarlo en breve al sistema de impulsión para que comience a aportar caudal a la red. “Se hicieron bastantes trabajos este año para mejorar la presión en distintos puntos de la ciudad donde el verano pasado se habían registrado algunos problemas. Hoy podemos decir que la situación está bastante bien”, señalaron.

De cara a la temporada estival, Pergamino cuenta con aproximadamente 86 pozos de agua habilitados, a los que se sumaron tres nuevas perforaciones realizadas durante el año. Estas incorporaciones permitieron reforzar zonas estratégicas y equilibrar el funcionamiento del sistema, especialmente en sectores que históricamente presentaban mayores dificultades durante los picos de consumo.

Obras en los barrios para mejorar la presión de agua

Uno de los nuevos pozos forma parte de un plan piloto y está destinado a fortalecer el abastecimiento en la zona sur de la ciudad, beneficiando a barrios como Santa Julia, Malvinas, Luis Sandrini y Procrear. A esta obra se sumó una interconexión entre el barrio Kennedy y el sector sur, una intervención clave que permite balancear las presiones y redistribuir el caudal de manera más eficiente, evitando caídas bruscas en el suministro.

También se avanzó en la zona de La Amalia y el barrio San Martín, donde se ejecutó una nueva perforación en la plazoleta del sector y se concretó la interconexión entre ambos barrios. Según indicaron los responsables del área, el resultado de estas obras fue positivo, ya que permitió estabilizar la presión y mejorar la respuesta del sistema ante una mayor demanda.

En otras zonas de la ciudad

En el barrio Acevedo, en tanto, el servicio se encuentra actualmente en condiciones normales, aunque se prevé un refuerzo adicional con la puesta en marcha de una nueva perforación, cuya activación está prevista para los próximos días. Esta obra permitirá mejorar aún más el abastecimiento en la zona y brindar mayor previsibilidad al sistema durante los meses de calor intenso.

Hasta el momento, y pese a las altas temperaturas ya registradas y al incremento natural del consumo, el funcionamiento general del servicio fue satisfactorio. No obstante, desde el Municipio de Pergamino remarcan que el buen desempeño del sistema no depende únicamente de las inversiones y las obras, sino también del compromiso de la comunidad con el uso responsable del agua potable.

A tener en cuenta en Pergamino

En ese sentido, se recordó que existen horarios establecidos para determinadas prácticas de alto consumo, como el riego de jardines o el lavado de veredas y vehículos. “Hay horarios para regar, hay horarios para baldear, y es fundamental respetarlos. El agua debería usarse en horarios razonables y tratar de desperdiciar lo menos posible”, insistieron.

El llamado al cuidado del agua se vuelve aún más relevante si se tiene en cuenta que, durante el verano, el consumo se dispara de manera notable. Según explicaron desde el área técnica, en los meses de invierno es necesario detener entre seis y siete pozos porque la demanda baja considerablemente y, de no hacerlo, se generan excesos de presión en el sistema. En cambio, durante el verano la situación se invierte y el sistema funciona “con lo justo”, acompañando un consumo que en algunos casos llega a duplicar los valores recomendados.

Un consumo en aumento

“Se nota muchísimo el aumento del consumo en verano. Este año vamos a andar un poco mejor gracias a las obras realizadas, pero aun así es clave que los vecinos entiendan que el agua potable es un recurso limitado”, advirtieron. En ese sentido, remarcaron que producir más agua no siempre es sinónimo de solución, ya que el uso desmedido puede afectar la presión, generar faltantes en determinados sectores y comprometer la sustentabilidad del sistema a largo plazo.

Desde el Municipio reiteraron que el cuidado del agua potable es una responsabilidad compartida y que cada gesto cuenta: cerrar canillas, evitar el riego en horarios no permitidos, reparar pérdidas domiciliarias y utilizar el recurso de manera consciente son acciones simples que contribuyen a garantizar el abastecimiento para toda la comunidad, especialmente en los momentos de mayor demanda.

De este modo, las mejoras realizadas en la red, la incorporación de nuevos pozos y las interconexiones estratégicas permiten a Pergamino afrontar el verano con mejores condiciones que años anteriores, aunque con un mensaje claro: el acceso al agua potable depende tanto de la infraestructura como del compromiso ciudadano con su uso responsable.