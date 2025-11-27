Pergamino suma investigación internacional para enfrentar el aumento del calor extremo

En el marco de las planificaciones que se vienen desarrollando en la ciudad, Pergamino recibió a un investigador internacional para medir el riesgo del calor extremo en la ciudad. El objetivo central de este encuentro fue analizar todas las condiciones de calor extremo y avanzar en la elaboración de un diagnóstico territorial apoyado en evidencia científica, un insumo clave para el diseño de políticas públicas que permitan anticipar, mitigar y responder a los efectos del cambio climático en la ciudad.

En este marco, la Municipalidad de Pergamino , a través del área de Gestión Ambiental y la Dirección de Sistemas de Información Geográfica (SIG), recibió la visita del Magister Nissim Lebovits, investigador del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, becario Fulbright y especialista en la resiliencia urbana frente a fenómenos climáticos extremos. Su presencia en el Distrito forma parte de un proyecto académico y técnico que se desarrolla en municipios seleccionados del país, con el propósito de dotar a las gestiones locales de todas las herramientas científicas actualizadas para enfrentar el crecimiento sostenido de las temperaturas extremas.

El incremento de las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas, representa un desafío directo para la salud pública, la infraestructura urbana y la calidad de vida de la población. En ciudades de escala intermedia como Pergamino, donde conviven zonas densamente construidas con áreas periurbanas de usos mixtos, comprender cómo se comporta el calor en el territorio es fundamental para diseñar medidas de mitigación y adaptación que reduzcan los riesgos asociados. En este sentido, el proyecto incorpora mapas, datos, análisis y recomendaciones técnicas orientadas a identificar los sectores urbanos más vulnerables, evaluar el impacto de la urbanización y orientar decisiones de planificación.

Lebovits, oriundo de Filadelfia (Estados Unidos), es Máster en Planificación Urbana por la Universidad de Pensilvania y fundador del proyecto “Clean & Green Philly”, una iniciativa que utiliza datos abiertos para promover ciudades más inclusivas, sostenibles y preparadas frente al cambio climático. Su trayectoria se centra en la identificación de islas de calor, la construcción de indicadores ambientales y la generación de herramientas que faciliten la toma de decisiones basada en evidencia.

Actualmente desarrolla investigaciones en Argentina vinculadas al diseño de políticas climáticas locales, un campo de trabajo que se vuelve cada vez más estratégico para los gobiernos municipales.

Durante estos últimos días, el investigador mantuvo reuniones técnicas con Valeria Pereyra, directora de Gestión Ambiental; y Federico Gazaba, director de Sistemas de Información Geográfica; junto a todos los equipos técnicos de ambas áreas. En estos encuentros se compartió la información sobre la estructura urbana de Pergamino, las características de su trama edilicia, la disponibilidad de arbolado, la distribución de espacios verdes y las particularidades de todos los barrios que históricamente registran mayores temperaturas durante el verano.

Clima, jornadas y desarrollos

La primera jornada se centró en un intercambio de metodologías, experiencias y criterios técnicos. A partir de ese trabajo colaborativo, se definieron los sectores prioritarios para realizar relevamientos de campo orientados a identificar puntos de calor urbano. Estos recorridos permitieron tomar registros en distintos barrios, observar las características de la superficie, analizar su capacidad de absorción térmica y evaluar la presencia —o ausencia— de elementos de mitigación, como corredores verdes o arbolado consolidado. Toda esta información constituye la base para los mapas temáticos que se elaborarán en la siguiente etapa del proyecto.

La segunda jornada incluyó una instancia de formación destinada a funcionarios y personal municipal de distintas áreas. Allí, Lebovits presentó los primeros resultados de la investigación y expuso lineamientos estratégicos para la reducción del riesgo climático, con énfasis en la planificación urbana como herramienta indispensable para mitigar y adaptarse al calor extremo. Se abordaron conceptos vinculados a la gestión del espacio público, la incorporación de infraestructura verde, la eficiencia energética en el diseño urbano y la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana.

Tecnología y ciencia

Este importante proyecto, que combina la utilización de datos abiertos con herramientas geoespaciales y sistemas de visualización avanzada, tiene como finalidad generar productos concretos para la gestión local. Entre ellos se destacan los mapas de islas de calor, análisis de vulnerabilidad socioambiental, identificación de áreas críticas y recomendaciones técnicas para orientar futuras intervenciones urbanas.

Estos insumos fortalecerán la capacidad institucional del municipio para planificar a mediano y largo plazo y, al mismo tiempo, promover políticas ambientales basadas en evidencia. Un eje central del trabajo es la identificación de los sectores urbanos más expuestos, donde suelen concentrarse poblaciones vulnerables que requieren medidas de protección específicas.

“Contar con información precisa y contextualizada nos permite diseñar políticas ambientales más eficientes y proteger a las poblaciones más expuestas. Esta iniciativa, además, aporta insumos fundamentales para la planificación del Plan Local de Acción Climática de Pergamino”, destacó Pereyra tras la jornada, subrayando la importancia de avanzar hacia una gestión ambiental moderna, preventiva y alineada con los desafíos que ya plantea el cambio climático.