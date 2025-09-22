Llegó la primavera a Pergamino: el sol se impone tras los 25 milímetros del sábado

La primavera, estación que muchos asocian con las flores, la alegría y la renovación, comienza a desplegarse en la región. LA OPINION

Tras el sábado lluvioso, cuando el pluviómetro marcó 25 milímetros entre las 17:00 y la noche, la ciudad de Pergamino recibió este lunes los primeros rayos de sol primaverales. El comienzo de la nueva estación se sintió acompañado por un viento del sur que aporta frescura y recuerda que el invierno se despidió hace muy poco.

Lo que indica el SMN De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana estará marcada por la presencia del sol, que se impondrá sobre las nubes regalando jornadas luminosas, aunque todavía con temperaturas moderadas: máximas de 19 grados y mínimas que se ubicarán por debajo de los 10, en especial en las primeras horas del día.

La estación de las flores La primavera, estación que muchos asocian con las flores, la alegría y la renovación, comienza a desplegarse en la región. Con sus días más largos y el regreso de los colores a la naturaleza, este tiempo del año suele traer un aire de optimismo y vitalidad a la vida cotidiana.

