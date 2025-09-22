lunes 22 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Llegó la primavera a Pergamino: el sol se impone tras los 25 milímetros del sábado

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Pergamino días soleados, con máximas de hasta 19 grados y mínimas por debajo de los 10.

    22 de septiembre de 2025 - 13:01
    La primavera, estación que muchos asocian con las flores, la alegría y la renovación, comienza a desplegarse en la región.

    La primavera, estación que muchos asocian con las flores, la alegría y la renovación, comienza a desplegarse en la región.

    LA OPINION

    Tras el sábado lluvioso, cuando el pluviómetro marcó 25 milímetros entre las 17:00 y la noche, la ciudad de Pergamino recibió este lunes los primeros rayos de sol primaverales. El comienzo de la nueva estación se sintió acompañado por un viento del sur que aporta frescura y recuerda que el invierno se despidió hace muy poco.

    Lee además
    la cooperativa electrica de pergamino llevo a cabo un importante trabajo en barrio hernandez

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández
    en pergamino, avenida de la cruz gorordo, cambiara el transito y la conectividad ciudadana

    En Pergamino, avenida De la Cruz Gorordo, cambiará el tránsito y la conectividad ciudadana

    Lo que indica el SMN

    De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana estará marcada por la presencia del sol, que se impondrá sobre las nubes regalando jornadas luminosas, aunque todavía con temperaturas moderadas: máximas de 19 grados y mínimas que se ubicarán por debajo de los 10, en especial en las primeras horas del día.

    La estación de las flores

    La primavera, estación que muchos asocian con las flores, la alegría y la renovación, comienza a desplegarse en la región. Con sus días más largos y el regreso de los colores a la naturaleza, este tiempo del año suele traer un aire de optimismo y vitalidad a la vida cotidiana.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández

    En Pergamino, avenida De la Cruz Gorordo, cambiará el tránsito y la conectividad ciudadana

    Histórico: Pergamino campeón del Torneo Zonal U17 de básquetbol femenino

    Se realizará en Pergamino el 2º Encuentro Chelístico con músicos de todo el país

    Felicitas Capdevila Rojas: segunda y clasificada al Nacional Federativo en San Juan

    Helicobacter pylori: la bacteria silenciosa que afecta a casi la mitad de los argentinos

    Domingo 21 de septiembre. Versión PDF

    La Escuela Normal celebra 120 años con un acto abierto a la comunidad de Pergamino

    Carlos Alberto Resa: rectitud, entrega y honradez como consignas de vida

    Jesús y Francisco, juntos en el Medio Maratón de la Merced, por la inclusión

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    desde la municipalidad de pergamino advirtieron: los contenedores de basura no son volquetes

    Desde la Municipalidad de Pergamino advirtieron: "Los Contenedores de Basura no son volquetes"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Denuncia de la UOM San Nicolás a contratistas en Ternium por practicas sindicales desleales

    Conflicto en Ternium San Nicolás: la UOM local denunció a contratistas por prácticas antisindicales
    El automóvil blanco chocó a gran velocidad contra una camioneta estacionada contra el cordón de la vereda.

    Acevedo: denuncian que corren picadas de autos y provocan siniestros viales en las calles internas del pueblo

    La locomotora 3925 del año 1927 restaurada en los talleres del Ferroclub de Remedios de Escalada. 
    Turismo

    La locomotora 3925 del año 1927 busca ser un atractivo turístico de la provincia de Buenos Aires

    Un sujeto pasó corriendo y de un salto dio una patada voladora contra el cristal del frente del local para romperlo y escapar por avenida Colón hacia 3 de Febrero.

    Rompieron la vidriera de un local a la salida de un festejo juvenil por el Día de la Primavera

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández