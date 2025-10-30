La producción de seguros volvió a repuntar en septiembre con una mejora del 4% mensual

De acuerdo con una reciente circular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en el noveno mes del año la producción neta mensual de la industria de los seguros fue de 1,880 billones de pesos, implicando una suba del 4% mensual en términos reales respecto a agosto ($1,783 billones -ver nota-) y un incremento del 12% versus septiembre del año pasado.

Todo ello es a valores constantes, por lo que se descuenta allí el efecto inflacionario, lo que marca la buena performance del período bajo análisis (esos guarismos ascienden a 6,2% mensual y 47,6% intermensual, respectivamente).

Al analizarlo por segmento, así como los Seguros Patrimoniales ganaron un 4,1% mensual (con un crecimiento interanual del 12,9%), en el caso de los Seguros de Personas subieron un 3% (también con un incremento interanual positivo, en este caso del 6,6%).

Vale decir que estos últimos sólo representan solo el 13,7% del total (el 12,7% es Vida y Otros, y el 1% es Retiro), contra un 86,3% de los Seguros Patrimoniales.

Con respecto a los Seguros Patrimoniales, Automotores repuntó un 2,9% mensual y mejoró un 7,1% versus septiembre de 2024, siendo el principal motor impulsor del mes. En el caso de Riesgos del Trabajo, el segundo en volumen, creció 0,7% mensual y +16,9% interanual). El resto de los daños patrimoniales tuvo la mejor performance, con un crecimiento mensual del 12,1% y del 20,7% si se compara con un año atrás. Del lado del “debe” quedó Responsabilidad Civil: -12,7%, aunque con un crecimiento interanual del 10,7%.

En cuanto a los Seguros de Personas, Vida Individual tuvo un alza del 6,7% mensual (+13,2% interanual) y Vida Colectivo creció un 6,8% mensual (+17,7% interanual). Mientras que en el resto de los seguros de personas, la variación mensual resultó en un leve descenso del 1,2% (aunque +15,2% interanual). Respecto de los Seguros de Retiro, tuvieron la peor performance de septiembre, con una caída del 14,7% mensual y del 46,8% interanual, aunque venían de una suba superior al 70% en agosto, por lo que se esperaba un “rebote” lógico de sus porcentajes.

Fuente: 100% seguro.