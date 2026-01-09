viernes 09 de enero de 2026
    • ARBA anunció descuentos y bonificaciones para contribuyentes cumplidores

    Las medidas que anunció Arba alcanzan al Impuesto Inmobiliario, Automotor y al Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación.

    9 de enero de 2026 - 14:40
    ARBA aclaró que los descuentos por pago anual anticipado y la bonificación por buen cumplimiento no son acumulables entre sí.

    ARBA

    La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó los beneficios y descuentos que regirán durante el ejercicio fiscal 2026 para los impuestos patrimoniales, con el objetivo de reconocer y premiar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias. Según lo que decida cada contribuyente, las bonificaciones podrán alcanzar hasta el 15%.

    Romina atraviesa un proceso de recuperación complejo luego de sufrir, el 11 de septiembre pasado, una lesión cerebral severa producto de un accidente vehicular.

    Pergamino se abraza a Romi: este viernes la música y la danza se convierten en solidaridad
    Primer refuerzo confirmado: Douglas Haig apuesta por Facundo Perrone en el arco.

    Douglas abrió el mercado con la llegada del arquero Facundo Perrone

    Las medidas que anunció el organismo que conduce Cristian Girard, alcanzan al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural —en sus componentes Básico y Complementario—, al Impuesto a los Automotores y al Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, y fueron establecidas de acuerdo con la normativa vigente para el próximo año fiscal.

    Descuento por pago anual anticipado

    Quienes opten por abonar de manera anticipada el monto total del Impuesto correspondiente a 2026, hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota, accederán a un descuento del 15%. Para obtener este beneficio, no deberán registrar deudas exigibles de períodos no prescriptos vinculadas al bien alcanzado por el tributo.

    Bonificación del 10% por buen cumplimiento

    Además, ARBA dispuso una bonificación del 10% en cada cuota para quienes mantengan una conducta fiscal responsable y sostenida, es decir, para las y los contribuyentes considerados de buen cumplimiento. Para tener esta condición, no se deberán registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre el bien, tener canceladas las cuotas vencidas del ejercicio 2026, y abonar antes cada cuota dentro del plazo de vencimiento establecido.

    Este beneficio se aplicará con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

    Beneficios no acumulables

    ARBA aclaró que los descuentos por pago anual anticipado y la bonificación por buen cumplimiento no son acumulables entre sí. Cada contribuyente, podrá acceder al beneficio que corresponda según la modalidad de pago elegida y su situación fiscal pero no podrá superar el 15% en todos los casos.

    Para no perder las bonificaciones y ponerse al día con el fisco antes del mes de febrero, que es cuando vencerá el primer impuesto patrimonial del año, la Agencia mantiene vigentes distintos tipos de Planes de Pago, que se pueden ajustar a la necesidad de cada uno de las y los contribuyentes para regularizar su situación impositiva.

    Con estas medidas, la Agencia busca incentivar el cumplimiento voluntario, brindar previsibilidad y reconocer el esfuerzo de quienes cumplen, fortaleciendo la equidad y la justicia tributaria en la provincia de Buenos Aires.

