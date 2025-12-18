Baradero se suma a la Red de Archivos bonaerense y fortalece la preservación de su patrimonio histórico

Baradero ya es parte de la Red de Archivos de la provincia de Buenos Aires

Baradero dio un paso clave en la preservación de su memoria institucional al incorporarse formalmente a la Red de Archivos de la Provincia de Buenos Aires, durante el acto por el centenario del Archivo Histórico Provincial “Dr. Ricardo Levene”, realizado en la ciudad de La Plata , con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

La adhesión fue formalizada el pasado lunes 15 de diciembre por la directora de Cultura del Municipio de Baradero, Verónica Noya, en representación de la Secretaría de Cultura, Educación, Comunicación y Deportes . El acuerdo posiciona al distrito dentro de una red provincial que articula políticas públicas orientadas a la preservación documental, la memoria histórica y el acceso a los archivos.

La incorporación a la Red de Archivos implica el reconocimiento del valor histórico, administrativo y cultural de los documentos que resguarda el Municipio, y abre la posibilidad de trabajar de manera articulada con otros archivos bonaerenses, tanto municipales como provinciales, bajo criterios técnicos comunes.

Entre los principales objetivos del acuerdo se destacan la participación en instancias de capacitación específicas, el intercambio y la difusión de propuestas promovidas por la Red, y la implementación de buenas prácticas en la gestión, preservación y conservación de documentos. Estas acciones buscan fortalecer las capacidades locales y garantizar estándares adecuados para el cuidado del patrimonio documental.

Asimismo, el convenio contempla la posibilidad de compartir información sobre fondos archivísticos para facilitar la interconsulta, promoviendo el acceso público y académico a materiales de valor histórico. En ese marco, la articulación con la Red permitirá optimizar procesos y avanzar en políticas de modernización archivística.

Un acto institucional con fuerte respaldo provincial

El acto se desarrolló en las instalaciones del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene” y contó con la participación del gobernador Axel Kicillof, la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Dra. Florencia Saintout, y la directora del Archivo Histórico Provincial, Alicia de las Nieves Sarno.

También estuvieron presentes referentes de los archivos de los municipios que adhirieron a la Red, consolidando un espacio de trabajo conjunto que apunta a coordinar estrategias culturales, fortalecer la identidad bonaerense y garantizar la preservación de la memoria colectiva a largo plazo.