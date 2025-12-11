Baradero participó del 2° Encuentro Bonaerense de Videojuegos y potenció su formación tecnológica

Jóvenes de Baradero participaron del 2° Encuentro Bonaerense de Videojuegos, realizado en el Centro Bonaerense de Energías Renovables, en la localidad de Gonnet.

Jóvenes de Baradero participaron del 2° Encuentro Bonaerense de Videojuegos realizado en Gonnet, donde se combinaron actividades formativas, charlas con desarrolladores, experiencias lúdicas y espacios de intercambio profesional. La presencia local reforzó la apuesta educativa que impulsan CLIC y la Universidad Nacional de General Sarmiento en el desarrollo tecnológico.

El pasado jueves 4 de diciembre, una delegación integrada por jóvenes del Curso de Desarrollo de Videojuegos —propuesta educativa conjunta entre CLIC y la UNGS— dijo presente en el encuentro realizado en el Centro Bonaerense de Energías Renovables. El evento reunió a estudiantes, desarrolladores y estudios independientes de toda la provincia.

La jornada comenzó con un espacio de acreditación y actividades lúdicas, para luego dar paso a la apertura oficial. Allí se desarrolló la entrevista “Cómo es desarrollar videojuegos desde la Provincia de Buenos Aires”, a cargo de Marina Illanes (Aparato Games) y Marcelo Navarro (Serendipia Games), quienes compartieron desafíos, aprendizajes y la complejidad de producir desde el interior bonaerense.

Más tarde, Ezequiel Heyn, integrante del estudio Purple Tree —creadores de Baki Hanma: Blood Arena— dictó la conferencia “Un año publicando videojuegos argentinos en consolas”. Su exposición ofreció una revisión detallada de los procesos de publicación, las exigencias técnicas y el crecimiento de la industria nacional.

Comunicación, divulgación y cierre del segundo encuentro

La capacitación continuó con la charla de Emilio González Moreira, referente de Tiempo de Videojuegos, quien abordó estrategias para comunicar contenidos sobre gaming al público masivo, un aspecto clave para la industria actual. Como cierre, se realizaron entrega de diplomas, fotografías grupales y un repaso general del evento.

La participación de Baradero en esta agenda bonaerense no solo consolida su presencia en un sector en expansión, sino que también fortalece oportunidades para que jóvenes locales se vinculen a la industria tecnológica, un campo con creciente demanda laboral y proyección internacional.