Baradero: Con entrega de llaves, el Municipio dio respuesta a una demanda habitacional de 18 años

La subsecretaria de Hábitat, Erika Carrlson, informó que el 24 de diciembre se realizó la entrega de llaves de dos dúplex a empleadas municipales que ya habían sido adjudicadas. Además, adelantó que esta semana se entregarán los dos dúplex restantes a los empleados que aún faltan.

Dos empleadas municipales ya tomaron posesión de sus dúplex en el barrio Bonini, de Baradero , luego de que el Municipio concretara la entrega de llaves el pasado 24 de diciembre. Así lo confirmó la subsecretaria de Hábitat, Erika Carrlson, quien destacó que se trata de una demanda histórica que comenzó a gestionarse en 2008.

En diálogo con #FmTiempo, Carrlson explicó que esta operatoria habitacional tiene un largo recorrido. “Desde el 2008 se organizó un listado y un expediente. Los empleados municipales sostuvieron este proyecto con esperanza y compromiso durante muchos años”, remarcó la funcionaria.

Según detalló, existieron dos intentos fallidos de iniciar la construcción hasta que finalmente, en noviembre de 2022, el Municipio logró destrabar la situación y poner en marcha la obra. Sin embargo, el proceso volvió a complicarse cuando la empresa constructora abandonó los trabajos durante este año.

Ante el abandono de la obra y los reiterados hechos de vandalismo sufridos en el barrio, el Municipio resolvió rescindir el contrato con la empresa. “Había que acelerar y buscar una salida lo más rápido posible”, explicó Carrlson.

En ese contexto, la decisión política fue clara: respetar el listado original confeccionado en 2008. “El intendente definió mantener esa nómina y otorgar la adjudicación directa a los empleados municipales que esperaron durante 18 años”, señaló la subsecretaria.

Gracias a esa determinación, el 24 de diciembre se entregaron los dos primeros dúplex a trabajadoras municipales, mientras que esta misma semana se concretará la entrega de las dos unidades restantes a los empleados que aún faltan.

Dúplex del barrio Bonini: cómo es la situación actual

Carrlson confirmó que las beneficiarias ya pueden habitar las viviendas. “Pueden hacer reformas, colocar rejas, mudarse. Ya tienen las llaves y tomaron posesión”, explicó, destacando la emoción que generó este avance después de tantos años de espera.

El complejo habitacional está compuesto por 21 viviendas y cuatro dúplex, estos últimos ubicados sobre calle Bulnes y actualmente en proceso de entrega. Además, la funcionaria adelantó que se incorporará una nueva cooperativa para finalizar la obra restante.

“Estamos muy contentos de poder dar respuesta a esta demanda histórica y avanzar hacia la finalización total del barrio”, concluyó Carrlson, subrayando la importancia social y simbólica que tiene esta entrega para los trabajadores municipales.