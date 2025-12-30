martes 30 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero: Con entrega de llaves, el Municipio dio respuesta a una demanda habitacional de 18 años

    La subsecretaria de Hábitat de Baradero, Erika Carrlson, confirmó la entrega de dos dúplex adjudicados a trabajadoras municipales.

    30 de diciembre de 2025 - 16:45
    La subsecretaria de Hábitat, Erika Carrlson, informó que el 24 de diciembre se realizó la entrega de llaves de dos dúplex a empleadas municipales que ya habían sido adjudicadas. Además, adelantó que esta semana se entregarán los dos dúplex restantes a los empleados que aún faltan.

    La subsecretaria de Hábitat, Erika Carrlson, informó que el 24 de diciembre se realizó la entrega de llaves de dos dúplex a empleadas municipales que ya habían sido adjudicadas. Además, adelantó que esta semana se entregarán los dos dúplex restantes a los empleados que aún faltan.

    Tiemponoticias.com.ar

    Dos empleadas municipales ya tomaron posesión de sus dúplex en el barrio Bonini, de Baradero, luego de que el Municipio concretara la entrega de llaves el pasado 24 de diciembre. Así lo confirmó la subsecretaria de Hábitat, Erika Carrlson, quien destacó que se trata de una demanda histórica que comenzó a gestionarse en 2008.

    Lee además
    Marianela Fallet relató que encontró la totalidad del dinero que se le había caído a un vecino en la puerta del Banco Santander.

    Baradero: Encontró $1.680.000 en la puerta de un banco y los devolvió, el gesto que conmovió a toda la ciudad
    El secretario de Servicios Públicos, Gustavo Bogado, acerca de la falta de recolección de basura y el aumento de los reclamos de los vecinos por la acumulación de residuos en diferentes puntos de la ciudad. Este lunes, estarían funcionando los tres camiones recolectores.

    Baradero: Bogado admitió fallas en la recolección y aseguró que este hoy volverán a circular los tres camiones

    Entrega de viviendas tras una espera de casi dos décadas

    En diálogo con #FmTiempo, Carrlson explicó que esta operatoria habitacional tiene un largo recorrido. “Desde el 2008 se organizó un listado y un expediente. Los empleados municipales sostuvieron este proyecto con esperanza y compromiso durante muchos años”, remarcó la funcionaria.

    Según detalló, existieron dos intentos fallidos de iniciar la construcción hasta que finalmente, en noviembre de 2022, el Municipio logró destrabar la situación y poner en marcha la obra. Sin embargo, el proceso volvió a complicarse cuando la empresa constructora abandonó los trabajos durante este año.

    La decisión del Municipio y el respeto al listado original

    Ante el abandono de la obra y los reiterados hechos de vandalismo sufridos en el barrio, el Municipio resolvió rescindir el contrato con la empresa. “Había que acelerar y buscar una salida lo más rápido posible”, explicó Carrlson.

    En ese contexto, la decisión política fue clara: respetar el listado original confeccionado en 2008. “El intendente definió mantener esa nómina y otorgar la adjudicación directa a los empleados municipales que esperaron durante 18 años”, señaló la subsecretaria.

    Gracias a esa determinación, el 24 de diciembre se entregaron los dos primeros dúplex a trabajadoras municipales, mientras que esta misma semana se concretará la entrega de las dos unidades restantes a los empleados que aún faltan.

    Dúplex del barrio Bonini: cómo es la situación actual

    Carrlson confirmó que las beneficiarias ya pueden habitar las viviendas. “Pueden hacer reformas, colocar rejas, mudarse. Ya tienen las llaves y tomaron posesión”, explicó, destacando la emoción que generó este avance después de tantos años de espera.

    El complejo habitacional está compuesto por 21 viviendas y cuatro dúplex, estos últimos ubicados sobre calle Bulnes y actualmente en proceso de entrega. Además, la funcionaria adelantó que se incorporará una nueva cooperativa para finalizar la obra restante.

    “Estamos muy contentos de poder dar respuesta a esta demanda histórica y avanzar hacia la finalización total del barrio”, concluyó Carrlson, subrayando la importancia social y simbólica que tiene esta entrega para los trabajadores municipales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: Encontró $1.680.000 en la puerta de un banco y los devolvió, el gesto que conmovió a toda la ciudad

    Baradero: Bogado admitió fallas en la recolección y aseguró que este hoy volverán a circular los tres camiones

    Fuga en el Penal de Baradero: buscan intensamente a dos internos

    Vecinos y municipio de Baradero mejoraron la calle Familia Cardinaux con trabajo conjunto en Colonia Suiza

    Baradero: Una pareja darán comida para vecinos este 24 de diciembre con recursos propios y solidaridad

    Baradero: Se fue sin el alta del hospital, volvió golpeado y murió, qué reveló la autopsia del caso Didier

    Fútbol: Matteo y Antuan, los niños de Villa Ramallo que brillaron en la Barça Academy

    Ciclismo: El nacido en San Pedro Gabriel Pioli brilló en Salto y cerró el año con un triunfo contundente

    Ramallo: Robaron la tarjeta de un paciente en el Hospital Gomendio, pagaron una deuda y luego falleció

    San Pedro bajo alerta máxima: Riesgo extremo de incendios forestales y pastizales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Un hecho tan grave como indignante salió a la luz en las últimas horas en Ramallo y ya genera un profundo malestar en la comunidad.

    Ramallo: Robaron la tarjeta de un paciente en el Hospital Gomendio, pagaron una deuda y luego falleció

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Podcast del 30 de diciembre de 2025

    Podcast del 30 de diciembre de 2025
    El programa internacional del FC Barcelona que replica la metodología oficial de La Masía llegó por primera vez a Rosario a mediados de diciembre, en su segunda presencia en Argentina.

    Fútbol: Matteo y Antuan, los niños de Villa Ramallo que brillaron en la Barça Academy

    El ciclista de San Nicolás se quedó con la prueba central del programa organizado por la Comisión Municipal de Ciclismo de Salto.

    Ciclismo: El nacido en San Pedro Gabriel Pioli brilló en Salto y cerró el año con un triunfo contundente

    La etapa de preinscripción se encuentra habilitada hasta el 10 de enero y define el universo de productores que podrán participar del piloto. 

    Córdoba lanza el primer Seguro Multirriesgo Agrícola del país

    La subsecretaria de Hábitat, Erika Carrlson, informó que el 24 de diciembre se realizó la entrega de llaves de dos dúplex a empleadas municipales que ya habían sido adjudicadas. Además, adelantó que esta semana se entregarán los dos dúplex restantes a los empleados que aún faltan.

    Baradero: Con entrega de llaves, el Municipio dio respuesta a una demanda habitacional de 18 años