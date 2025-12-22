lunes 22 de diciembre de 2025
    • Baradero: Una pareja darán comida para vecinos este 24 de diciembre con recursos propios y solidaridad

    Facundo Barros y su pareja impulsan una acción solidaria en Baradero, cocinarán y entregarán viandas a vecinos que lo necesiten y con fondos propios.

    22 de diciembre de 2025 - 15:55
    Facundo Barros, vecino de la ciudad de Baradero, brindó detalles de la iniciativa solidaria que llevará adelante junto a su pareja para organizar viandas y entregarlas a vecinos este 24 de diciembre.

    Facundo Barros, vecino de la ciudad de Baradero, brindó detalles de la iniciativa solidaria que llevará adelante junto a su pareja para organizar viandas y entregarlas a vecinos este 24 de diciembre.

    Google

    En un contexto social y económico complejo, una pareja de Baradero decidió transformar la víspera de Navidad en un gesto solidario. Facundo Barros contó que junto a su esposa organizarán viandas de comida para entregar el 24 de diciembre al mediodía, con el objetivo de acompañar a quienes atraviesan dificultades.

    Una iniciativa solidaria que nació en las fiestas

    En diálogo con #FmTiempo, Facundo Barros explicó que la idea venía rondando desde hace tiempo, pero encontró en las fiestas el momento justo para concretarse. “Es un año difícil y la idea es ayudar”, expresó, al tiempo que aclaró que no se trata de una solución estructural, sino de un acompañamiento concreto y humano.

    Según relató, la decisión se tomó de manera familiar, luego de conversar con su pareja y analizar la posibilidad real de colaborar. “Hoy tengo la suerte de estar un poco mejor y, charlándolo con mi mujer, surgió esto”, señaló.

    Cómo será la entrega de viandas el 24 de diciembre

    La propuesta consiste en preparar viandas que serán entregadas el miércoles 24 de diciembre al mediodía. El menú previsto incluye pollo a la parrilla, ensalada rusa y la posibilidad de sumar alguna bebida sin alcohol, siempre en función de los recursos disponibles.

    Barros indicó que el objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posible y que la logística será flexible. Los vecinos que necesiten la vianda podrán comunicarse a través de su cuenta de Facebook para coordinar un punto de encuentro o, en caso de ser necesario, recibir la entrega en su domicilio.

    Esta es el Facebook de Facundo Barros: https://www.facebook.com/groups/1420223064937127/user/100088858218535/

    Ayuda comunitaria hecha con esfuerzo propio

    Facundo fue enfático al remarcar el carácter genuino de la iniciativa. “Esto es de nosotros, de nuestro bolsillo y nuestras ganas”, afirmó, dejando en claro que no hay detrás ninguna organización ni aporte externo.

    El gesto apunta a reforzar valores de solidaridad y empatía en una fecha especial, demostrando que, aun con recursos limitados, es posible tender una mano. “No resolvemos un problema, pero podemos ayudar”, resumió, destacando la importancia de las pequeñas acciones comunitarias en tiempos difíciles.

