Está prófugo el matón acusado de balear a un hombre para cobrar una supuesta deuda

A la víctima la trasladaron al Hospital donde la intervinieron de urgencia por las fracturas de los huesos tibia y peroné de la pierna derecha.

La Policía y la Fiscalía Nº 3 de Pergamino intensifican la búsqueda de un sujeto con antecedentes penales que permanece prófugo de la Justicia, acusado de haber baleado a un hombre dentro de su vivienda del barrio Tupac Amaru para exigirle el pago de una supuesta deuda de dinero.

Por el violento episodio ya hay un cómplice detenido, quien fue indagado en los últimos días por el fiscal Nelson Mastorchio en la UFIyJ 3.

El hecho ocurrió el sábado 13 de diciembre y tuvo como escenario una casa ubicada en el barrio Tupac Amaru (en la zona oeste de la ciudad). De acuerdo con la investigación, la víctima fue abordada por al menos tres sujetos, uno de los cuales irrumpió armado en la vivienda y le efectuó tres disparos en las piernas, provocándole graves lesiones con fracturas de tibia y peroné en su extremidad inferior derecha.

Según la reconstrucción fiscal, el ataque no fue un hecho aislado. Ese mismo sábado, alrededor de las 18:00, los agresores ya habían acudido al domicilio para intimidar al morador y exigirle el pago de una suma de dinero que presuntamente adeudaba. Como el hombre no se encontraba en la casa, el principal agresor —conocido por el apodo de “el Flaco de Malvinas”— amenazó a la pareja de la víctima, advirtiéndole que cuando regresara “lo iban a tirar al piso” y que le robarían la motocicleta.

Horas más tarde, cerca de las 22:00, el mismo sujeto regresó al domicilio de la calle Niñas de Ayohuma al 2.300, esta vez acompañado por dos cómplices. Uno de ellos se movilizaba en una motocicleta 110 de color negro, mientras que el tercero —actualmente detenido— lo hacía en un automóvil Citroën C4 blanco, cuya patente ya fue identificada en la causa.

De acuerdo con la acusación, el agresor principal ingresó violentamente a la cocina portando un arma de fuego, mientras el imputado permanecía en la puerta de la vivienda. Al advertir que estaba armado, el dueño de casa le reclamó que se retirara o que, en todo caso, pelearan sin armas. En ese contexto, el atacante le entregó momentáneamente el arma a su cómplice.

Durante el forcejeo, la víctima logró darle una cachetada al agresor, quien de inmediato exigió que le devolvieran el arma y lo amenazó de muerte. Acto seguido, le golpeó la cabeza con el arma de fuego y, con claras intenciones de causarle un daño grave, efectuó tres disparos que impactaron en ambos muslos y en la pierna derecha.

Tras los disparos, el cómplice ahora detenido ayudó al autor de los tiros a huir del lugar: lo hizo subir rápidamente al automóvil, guardó el arma en el interior del habitáculo y ambos escaparon a toda velocidad. La víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital San José, donde fue asistida por las graves lesiones sufridas.

Por estos hechos, un chofer de camiones de 33 años enfrenta un proceso penal acusado de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de partícipe necesario. Durante la indagatoria, el fiscal Mastorchio le detalló todas las pruebas reunidas en su contra, entre ellas declaraciones testimoniales, actas policiales, pericias de Policía Científica realizadas en la vivienda y los informes médicos y hospitalarios. El imputado optó por no declarar.

Mientras tanto, el principal acusado continúa prófugo. Desde la Fiscalía Nº 3 se ordenaron múltiples allanamientos para intentar dar con su paradero, pero el sujeto desapareció de los lugares que solía frecuentar y hasta el momento no pudo ser localizado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas para lograr su detención.