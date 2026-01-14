Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

La Dirección de Saneamiento Ambiental de Pergamino recomendó reforzar una serie de medidas preventivas ante la posible presencia de alacranes, con el objetivo de evitar accidentes, especialmente dentro del hogar, que es donde se registra la mayoría de los casos.

A tener en cuenta con los alacranes Desde el área explicaron que la prevención resulta clave para impedir el ingreso de estos arácnidos a las viviendas y remarcaron la importancia de saber cómo actuar tanto al encontrarlos como frente a una eventual picadura. Los alacranes pueden hallarse en ambientes rurales, generalmente debajo de piedras, cortezas de árboles o materiales de construcción como ladrillos, pero también en zonas urbanas, donde suelen refugiarse en sótanos, túneles, depósitos, desagües y cámaras subterráneas.

Para reducir el riesgo de accidentes, se aconseja revisar y sacudir la ropa y el calzado antes de utilizarlos, así como también la ropa de cama antes de acostarse o de acostar a bebés y niños. Asimismo, se recomienda extremar las precauciones al ordenar o revisar cajones, estantes y rincones poco frecuentados, y evitar caminar descalzo en lugares donde se conozca la presencia de alacranes.

Cómo advertir a las autoridades en Pergamino En caso de detectar alacranes dentro del domicilio, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477-667816, donde recibirán un instructivo con recomendaciones específicas y cuidados a tener en cuenta en el hogar.

Por último, ante una picadura, se indicó que se debe aplicar hielo en la zona afectada, evitar cualquier tipo de tratamiento casero y concurrir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano. Si las condiciones lo permiten, se sugiere llevar el alacrán en un frasco con tapa para facilitar su identificación por parte del personal especializado.

