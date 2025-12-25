Alacranes: refuerzan las medidas de prevención ante el aumento de casos en los meses de calor

La presencia de alacranes , conocidos como los escorpiones, constituye una problemática recurrente que se manifiesta durante todo el año, aunque con una mayor visibilidad y frecuencia en los meses de altas temperaturas. El calor y la humedad favorecen su actividad y desplazamiento, lo que incrementa las probabilidades de encuentros accidentales con las personas, especialmente dentro de los hogares, donde se registra la mayoría de los episodios de picaduras.

Desde el Municipio de Pergamino y las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires señalaron que la situación actual no presenta variaciones significativas respecto de años anteriores, aunque reconocieron la preocupación creciente de los vecinos ante la detección de estos arácnidos en distintas zonas de la ciudad. En ese sentido, explicaron que muchas veces los casos no llegan a notificarse formalmente, ya sea porque los alacranes son hallados sin que se produzca una picadura o no se realizan las denuncias correspondientes, lo que dificulta contar con un registro completo de la problemática.

En este sentido, Ministerio de Salud bonaerense remarcó en las últimas horas que el principal riesgo asociado a los alacranes está vinculado al veneno que pueden inocular al picar, generalmente cuando son aplastados de manera accidental o bien al quedar atrapados entre la piel y alguna prenda u objeto. Por ese motivo, las estrategias de la prevención deberán enfocarse en impedir su ingreso a las viviendas y en reducir las condiciones ambientales que favorecen su refugio y reproducción.

Los alacranes suelen habitar en lugares húmedos, oscuros y de escasa circulación, por lo que se recomienda extremar las precauciones en baños, cocinas, lavaderos, sótanos y depósitos, así como en cañerías, cámaras subterráneas y desagües. También pueden encontrarse en grietas de paredes, techos y pisos, detrás de zócalos, bajo muebles o entre objetos acumulados durante largos períodos.

En el ámbito doméstico, las autoridades sanitarias aconsejan revisar cuidadosamente y sacudir las prendas de vestir, el calzado y la ropa de cama antes de utilizarlos, especialmente al momento de acostarse o de acostar a bebés y niños pequeños. Asimismo, se recomienda tener especial cuidado al manipular cajones, estantes o placares, y evitar caminar descalzo en sectores donde se haya detectado la presencia de alacranes.

En alerta permanente

En cuanto a las medidas estructurales, se insiste en la importancia de colocar rejillas sanitarias en desagües de baños y ambientes internos, desinsectar periódicamente las cañerías con insecticidas del tipo piretroide y controlar el correcto sellado de todas las aberturas. La colocación de burletes y mosquiteros en puertas y ventanas, junto con la reparación de grietas y el revoque de paredes y pisos, resulta clave para impedir el ingreso de estos animales al interior de las viviendas.

Otro aspecto fundamental es el control permanente de espacios subterráneos como cámaras de inspección, huecos de ascensores, sótanos y oquedades en paredes, que suelen funcionar como corredores naturales para los alacranes. A ello se suma la necesidad de reducir la presencia de insectos como cucarachas y arañas, que constituyen su principal fuente de alimento, mediante tareas regulares de limpieza y desinsectación.

Higiene y cuidados

La acumulación de materiales representa otro factor de riesgo significativo. Desde Saneamiento Ambiental recomiendan evitar el acopio de escombros, restos de construcción, leña, maderas u hojarasca, ya que estos elementos ofrecen refugio y facilitan la dispersión de los alacranes. En zonas rurales, suelen encontrarse debajo de piedras, ladrillos o cortezas de árboles, mientras que en áreas urbanas pueden hallarse en túneles, depósitos y estructuras subterráneas. En todos los casos, se aconseja no manipular estos materiales con las manos descubiertas.

Respecto a la fumigación, las autoridades fueron claras al señalar que se trata de una alternativa de último recurso y que debe ser realizada exclusivamente por personal capacitado, utilizando productos de baja toxicidad. “No es posible ni efectivo fumigar toda una ciudad, y mucho menos mediante fumigaciones aéreas, como algunos vecinos solicitan”, explicaron desde el Ministerio de Salud, aclarando que este método no resulta viable para el control masivo de alacranes.

Ante una picadura, se recomienda no recurrir a remedios caseros ni automedicarse. La indicación es aplicar frío local en la zona afectada y concurrir de inmediato a los sistemas de salud para recibir atención médica. En la medida de lo posible, se sugiere trasladar el alacrán en un frasco cerrado para facilitar su identificación y la aplicación del tratamiento adecuado.