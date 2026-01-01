jueves 01 de enero de 2026
    • Pergamino: advierten sobre personas ajenas a Bromatología que se hacen pasar por inspectores del área

    Hay preocupación en los comercios de Pergamino por estas prácticas inescrupulosas y estafas que se han venido denunciando.

    1 de enero de 2026 - 06:56
    Hay falsos inspectores de Bromatología en Pergamino.

    El Municipio de Pergamino informó a la comunidad en general y, de manera especial, a los comerciantes del Partido, una serie de aclaraciones fundamentales vinculadas a los procedimientos de inspección que lleva adelante el área de Bromatología, con el fin de evitar confusiones y prevenir posibles engaños.

    Desde el organismo municipal se recordó que el personal que realiza los controles e inspecciones en comercios, industrias y establecimientos vinculados a la elaboración y comercialización de alimentos se presenta siempre debidamente identificado. Los agentes oficiales utilizan vehículos identificados como pertenecientes al Municipio y portan la documentación oficial membretada, firmada y sellada por la Dirección de Bromatología. En los casos en que corresponde, dicha documentación se entrega por triplicado, garantizando así la transparencia y formalidad de cada intervención.

    Asimismo, se aclaró enfáticamente que todas las inspecciones bromatológicas no se encuentran bajo ningún concepto asociadas a servicios privados. En este sentido, desde el área se subrayó que en ningún caso el personal municipal exige el pago de aranceles, cobros adicionales ni realiza gestiones que excedan el control sanitario de los alimentos, sus procesos de elaboración, manipulación, transporte y almacenamiento.

    A tener cuidado en Pergamino

    En este contexto, la Dirección de Bromatología advirtió que se ha detectado la presencia de personas que estarían ingresando a distintos comercios exhibiendo acreditaciones falsas y brindando información incorrecta, simulando controles bromatológicos que no cuentan con el aval ni la autorización del organismo municipal. Estas prácticas fraudulentas generan preocupación y representan un riesgo tanto para los comerciantes como para la comunidad en general.

    Ante esta situación, se solicita a los responsables de los comercios extremar las medidas de precaución, verificando cuidadosamente la identidad y la función de quienes se presenten como inspectores, y no permitir el ingreso de personas que no puedan acreditar fehacientemente su pertenencia a la Dirección de Bromatología.

    Realizar la denuncia en Bromatología

    Ante cualquier duda o bien para corroborar la información, los comerciantes pueden comunicarse con el número de atención ciudadana 147 o con la línea directa de la Dirección de Bromatología al 2477 662115. Desde la Municipalidad de Pergamino se reiteró la importancia de realizar estas verificaciones para prevenir posibles engaños y resguardar la seguridad sanitaria de toda la población.

