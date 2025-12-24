miércoles 24 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ATFA cerró el ciclo lectivo en Pergamino con la entrega de diplomas

    Veintiséis nuevos técnicos de fútbol recibieron sus diplomas en la ceremonia que contó con la presencia de docentes, familiares y autoridades de la Escuela 206.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    24 de diciembre de 2025 - 13:41
    Egresados, docentes y autoridades juntos tras la ceremonia de entrega de diplomas.

    Egresados, docentes y autoridades juntos tras la ceremonia de entrega de diplomas.

    ATFA PERGAMINO

    La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) finalizó el ciclo lectivo 2025 en Pergamino con el acto de entrega de diplomas a los nuevos directores técnicos formados en la ciudad. La ceremonia se llevó a cabo días pasados en las instalaciones del Club Sirio Libanés y contó con la participación de alumnos, docentes y familiares que acompañaron a los egresados en un momento cargado de emoción y orgullo.

    Lee además
    Concentración en el tablero: Tomás Casquero durante una de sus partidas Villa Carlos Paz.

    Tomás Casquero cerró el año con un cuarto puesto en las Finales del Argentino Amateur
    Pablo Esper con el trofeo de campeón de la Liga de Chile junto a dos integrantes del plantel.

    Un pergaminense campeón en Chile: Pablo Esper y un semestre histórico con Los Leones

    En total, 26 flamantes entrenadores recibieron su diploma, que los acredita oficialmente como directores técnicos, tras completar las distintas etapas de una carrera que demanda compromiso, estudio y vocación. El acto estuvo presidido por Rubén “Chino” Peracca, director de la Escuela 206 de ATFA, institución que tiene una fuerte presencia en la región y que cuenta entre su plantel docente con el pergaminense Darío Cid, a cargo de las materias Reglamento y Arbitraje e Historia del Fútbol.

    Una formación integral para el fútbol

    Uno por uno, los egresados fueron convocados para recibir su diploma y compartir el logro junto a familiares y allegados que los acompañaron durante la ceremonia. Entre quienes completaron la formación se encuentran referentes de distintos clubes de la Liga de Fútbol de Pergamino, que actualmente se desempeñan tanto en el fútbol masculino como en el femenino, trabajando en divisiones infantiles, inferiores, juveniles y en Primera División.

    La carrera de director técnico que dicta ATFA tiene una duración de tres años y se desarrolla mayormente de manera virtual, combinando contenidos teóricos y prácticos. La formación incluye temáticas como neurociencias, psicología deportiva, medicina deportiva, reglamento y normativas del fútbol, historia, además de los aspectos centrales de la profesión: técnica, táctica y estrategia.

    Egresados de primer y segundo año

    En esta oportunidad, también se destacó a quienes culminaron diferentes tramos de la carrera. Los alumnos que finalizaron el segundo año (Licencia A) fueron Patricio Abraham, “Leo” Meneguzzi, Federico Pomba, Lisandro Mandarino, “Rolo” Ruiz y Diego Giamarchi. En tanto, entre quienes completaron el primer año (Licencias B y C) se encuentran Tomás Cedri, Mateo Trovato, Ignacio Díaz, Fernando Farhan, Jorge Jorquera y Mirko Peralta.

    La Escuela 206 de ATFA permite a sus egresados obtener licencias habilitantes para dirigir tanto categorías formativas como Primera División y planteles profesionales, con el aval de ATFA y Conmebol (Licencia PRO). De esta manera, Pergamino continúa aportando entrenadores capacitados al fútbol regional y nacional, consolidando un espacio de formación que crece año tras año.

    Temas
    Seguí leyendo

    Tomás Casquero cerró el año con un cuarto puesto en las Finales del Argentino Amateur

    Un pergaminense campeón en Chile: Pablo Esper y un semestre histórico con Los Leones

    Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur

    Julia Riera ganó el torneo de exhibición Camino a Australia

    Racing se juega el pase a cuartos ante Compañía en el "Carlos Morales"

    "Esto fue todo por él": el Abierto que Federico Ferrari le dedicó a su padre

    Soledad Aita se quedó con la Estrella Dorada en la Fiesta de la Asociación Atlética

    Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo en Qatar

    Helena Arbeleche cerró el año con doble oro y récords en el Campeonato República

    Pergamino Básquet cerró el año con una ajustada derrota ante Quilmes

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Egresados, docentes y autoridades juntos tras la ceremonia de entrega de diplomas.

    ATFA cerró el ciclo lectivo en Pergamino con la entrega de diplomas

    Por Fernando Bongiovanni
    En Pergamino la recomendación es clara: tener un plan B bajo techo para esta Nochebuena.

    Navidad con clima inestable en Pergamino: ¿Mesa adentro o afuera en la noche del 24?

    Vecino gana más de 41 Millones de Pesos en Bingo Oasis de Zárate

    Récord histórico en Zárate: un vecino ganó más de $41 millones en Bingo Oasis

    Como cada año, los fieles se acercarán a las parroquias y capillas para adorar al Niño Dios.

    Navidad en Pergamino: intensa actividad litúrgica en los templos de la ciudad

    La presidenta del bloque Hechos, Cecilia Giammaria, criticó la aprobación de las ordenanzas por considerar que avanzaron sin información suficiente ni debate, con aumentos que trasladan la carga fiscal a los vecinos de Ramallo.

    Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario