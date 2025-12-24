ATFA cerró el ciclo lectivo en Pergamino con la entrega de diplomas

Egresados, docentes y autoridades juntos tras la ceremonia de entrega de diplomas. ATFA PERGAMINO

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) finalizó el ciclo lectivo 2025 en Pergamino con el acto de entrega de diplomas a los nuevos directores técnicos formados en la ciudad. La ceremonia se llevó a cabo días pasados en las instalaciones del Club Sirio Libanés y contó con la participación de alumnos, docentes y familiares que acompañaron a los egresados en un momento cargado de emoción y orgullo.

En total, 26 flamantes entrenadores recibieron su diploma, que los acredita oficialmente como directores técnicos, tras completar las distintas etapas de una carrera que demanda compromiso, estudio y vocación. El acto estuvo presidido por Rubén “Chino” Peracca, director de la Escuela 206 de ATFA, institución que tiene una fuerte presencia en la región y que cuenta entre su plantel docente con el pergaminense Darío Cid, a cargo de las materias Reglamento y Arbitraje e Historia del Fútbol.

Una formación integral para el fútbol Uno por uno, los egresados fueron convocados para recibir su diploma y compartir el logro junto a familiares y allegados que los acompañaron durante la ceremonia. Entre quienes completaron la formación se encuentran referentes de distintos clubes de la Liga de Fútbol de Pergamino, que actualmente se desempeñan tanto en el fútbol masculino como en el femenino, trabajando en divisiones infantiles, inferiores, juveniles y en Primera División.

La carrera de director técnico que dicta ATFA tiene una duración de tres años y se desarrolla mayormente de manera virtual, combinando contenidos teóricos y prácticos. La formación incluye temáticas como neurociencias, psicología deportiva, medicina deportiva, reglamento y normativas del fútbol, historia, además de los aspectos centrales de la profesión: técnica, táctica y estrategia.

Egresados de primer y segundo año En esta oportunidad, también se destacó a quienes culminaron diferentes tramos de la carrera. Los alumnos que finalizaron el segundo año (Licencia A) fueron Patricio Abraham, “Leo” Meneguzzi, Federico Pomba, Lisandro Mandarino, “Rolo” Ruiz y Diego Giamarchi. En tanto, entre quienes completaron el primer año (Licencias B y C) se encuentran Tomás Cedri, Mateo Trovato, Ignacio Díaz, Fernando Farhan, Jorge Jorquera y Mirko Peralta. La Escuela 206 de ATFA permite a sus egresados obtener licencias habilitantes para dirigir tanto categorías formativas como Primera División y planteles profesionales, con el aval de ATFA y Conmebol (Licencia PRO). De esta manera, Pergamino continúa aportando entrenadores capacitados al fútbol regional y nacional, consolidando un espacio de formación que crece año tras año.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas ATFA

Pergamino

Fútbol