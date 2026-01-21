La Pascua llega con regalo en 2026: cuándo cae y por qué será un fin de semana extra largo

La llegada de un nuevo fin de semana largo ayuda a sobrellevar la rutina, pensando en cuándo será el momento para tener un descanso extra. Si bien el próximo será el de carnaval , muchos ya se preguntan cuándo cae el fin de semana largo de Pascuas este 2026 .

La particularidad de los últimos años es que, en Argentina , el Viernes Santo , en el marco de la Pascua, se dio muy cercano al feriado del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas .+

Este año, ambas fechas estarán todavía más cerca y hasta llegarán a conformar un fin de semana extra largo, a diferencia de la Pascua de años anteriores.

En el calendario de feriados para este 2026, el gobierno nacional marcó que las Pascua serán durante el primer fin de semana de abril .

De esta manera, el viernes 3 de abril será Viernes Santo, considerado feriado inamovible. Sin embargo, se unirá al jueves 2 de abril, que también es feriado inamovible, para conformar un fin de semana extra largo en el inicio del cuarto mes del año.

De esta manera, el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril serán ambos feriados, independientes entre sí, pero que estipulan un nuevo fin de semana largo.

Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval 2026 y otros feriados

Antes de esa fecha, habrá otro fin de semana largo: el de carnaval, programado para el lunes 16 y el martes 17 de febrero de 2026.

Un mes después, ciertas actividades también gozarán de otro fin de semana largo con motivo del Día de la Memoria, que se conmemora el martes 24 de marzo. A ese día se le suma el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos, figura que contempla que la decisión del empleador es la que vale al momento de decidir si se trabaja o no.