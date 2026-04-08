Zárate celebra el Festival Provincial de Tango con Adriana Varela como gran cierre

La Municipalidad reanudará los festejos del 172º Aniversario de la Creación del Partido de Zárate suspendidos por mal clima, este domingo 12 de abril desde las 19:00 hs en el Parque Urbano, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad reanudará los festejos del 172º Aniversario de la Creación del Partido de Zárate suspendidos por mal clima, este domingo 12 de abril desde las 19:00 hs en el Parque Urbano, con entrada libre y gratuita.

La ciudad de Zárate volverá a vibrar al ritmo del 2x4 con la realización de la XV edición del Festival Provincial de Tango , que se llevará a cabo este domingo 12 de abril desde las 19:00 en el Parque Urbano, con entrada libre y gratuita, como parte de los festejos por el aniversario del distrito.

La propuesta reunirá a destacados referentes de la música y la danza, junto a nuevas voces del género. Con la conducción de Marcelo Polino, Rubén Silva y Graciela Olguín, el evento contará con figuras como Karen Digiovanni y Luciano Cáceres, Betsabet Flores y Augusto Rodríguez, además del cuarteto de Mariano Calo junto a Yazmina Raies.

También participarán reconocidos bailarines como Patricio Cotella y Carolina Ramírez, Paola Jean Jean y Nicolás Cobos, y Leonardo Luizaga con Lucía Ohyama. En el plano vocal, dirán presente Valentina Alarcón, Alejandra Guilera, Rubén Rasio y Lilita Franco.

El festival también apostará al desarrollo de nuevas generaciones, con la participación de jóvenes cantantes bajo la dirección general de Lorena Giuffrida y la dirección musical de Javier Ulmete. El acompañamiento instrumental estará a cargo de Adrián González en bandoneón, José Álvarez en contrabajo y Mariano Álvarez en relato y voz.

Entre los artistas emergentes se destacan Rodrigo Girard, Lucas De León, Eugenia Ruffa, Juliana Bello, Lucía Martínez y Elías Dalinger, quienes aportarán frescura a una grilla diversa y de alto nivel.

Adriana Varela cierra una noche a puro tango en Zárate

Uno de los momentos más esperados será el cierre del festival, que estará a cargo de Adriana Varela, una de las voces más reconocidas del tango a nivel nacional. Su presentación coronará una jornada que promete convocar a vecinos y visitantes.

Además, el evento contará con la participación del Ballet Clásico Municipal dirigido por Marina Pertuso, la Banda Municipal de Zárate y el grupo de danza Carpe Diem, consolidando una propuesta cultural integral que reafirma a la ciudad como un punto de referencia para el tango en la región.