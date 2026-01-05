lunes 05 de enero de 2026
    • Cultura y espectáculos

    Walter Juárez es finalista en Solista Vocal en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    Nuestro representante, ganador en la Sede Pergamino del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, competirá la final los días 17 y 18 de enero próximos.

    Por Néstor Suárez
    5 de enero de 2026 - 12:53
    Walter Juárez interpretó La encendida, de Pica Juárez y El Anacleto del Viento de Litín Ovejero.

    Walter Juárez interpretó La encendida, de Pica Juárez y El Anacleto del Viento de Litín Ovejero.

    CAPTURA DE PANTALLA
    Walter Juárez (centro) estuvo acompañado por sus músicos: Zoilo Bartolo en guitarra y Nahuel Velázquez en bombo.

    Walter Juárez (centro) estuvo acompañado por sus músicos: Zoilo Bartolo en guitarra y Nahuel Velázquez en bombo.

    Juárez, que participó con el número de orden 30 acompañándose con piano, interpretó La encendida, de Pica Juárez y El Anacleto del Viento de Litín Ovejero, acompañado por Zoilo Bartolo en guitarra y Nahuel Velázquez en bombo.

    Embed - 54° Edición Pre Cosquín 2026 - Primera Ronda de participacion 04/01/2025

    Los finalistas del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    El Jurado integrado por Silvia Lallana, Marcelo Ezequiel del Río y Joel Tortul, en música; y Vidala Barboza, Fernando Rodriguez y Juan Peletier en danza, dio a conocer la nómina de finalistas de la primera ronda en los rubros en competencia:

    - Solista Vocal:

    Walter Juárez, Sede Pergamino.

    Abigail Lugea, Sede San Luis.

    Carlos Villegas, Sede San Luis.

    - Dúo Vocal: Huarmi Son, Sede La Rioja.

    - Conjunto vocal: Yunta Mambo, Sede Viale, Entre Ríos.

    - Solista Instrumental: Jorge Ocampo, Sede Cruz del Eje, Córdoba.

    - Conjunto Instrumental: Juan Sans Trío, Sede Cruz del Eje, Córdoba.

    - Canción inédita: "Coplera" - Ezequiel David Ailán, Sede Leandro N. Alem, Buenos Aires.

    - Solista de Malambo Femenino:

    Martina "La Cuyanita" Pizarro, Sede San Juan.

    Itahi Donda, Sede Viale, Entre Ríos.

    - Solista de Malambo Masculino: Alan Pousa, Sede La Rioja.

    - Conjunto de Malambo: La Sajuriana, Sede San Juan.

    - Pareja de Baile Tradicional: González – Flores, Sede La Rioja.

    - Pareja de Baile Estilizado: Villalba – Sandoval, Sede Cruz del Eje, Córdoba

    - Conjunto de Baile Folklórico:

    Ballet Ikaika, Sede San Juan.

    El Malevo Ballet, Sede La Rioja.

