Walter Juárez es finalista en Solista Vocal en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

Este domingo, en la primera ronda del 54° Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, Walter Juárez, uno de los ganadores en la Sede Pergamino, logró imponerse en el rubro Solista Vocal y ahora deberá competir en la final los días 17 y 18 de enero próximos.
Juárez, que participó con el número de orden 30 acompañándose con piano, interpretó La encendida, de Pica Juárez y El Anacleto del Viento de Litín Ovejero, acompañado por Zoilo Bartolo en guitarra y Nahuel Velázquez en bombo.
Los finalistas del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín
El Jurado integrado por Silvia Lallana, Marcelo Ezequiel del Río y Joel Tortul, en música; y Vidala Barboza, Fernando Rodriguez y Juan Peletier en danza, dio a conocer la nómina de finalistas de la primera ronda en los rubros en competencia:
Walter Juárez, Sede Pergamino.
Abigail Lugea, Sede San Luis.
Carlos Villegas, Sede San Luis.
- Dúo Vocal: Huarmi Son, Sede La Rioja.
- Conjunto vocal: Yunta Mambo, Sede Viale, Entre Ríos.
- Solista Instrumental: Jorge Ocampo, Sede Cruz del Eje, Córdoba.
- Conjunto Instrumental: Juan Sans Trío, Sede Cruz del Eje, Córdoba.
- Canción inédita: "Coplera" - Ezequiel David Ailán, Sede Leandro N. Alem, Buenos Aires.
- Solista de Malambo Femenino:
Martina "La Cuyanita" Pizarro, Sede San Juan.
Itahi Donda, Sede Viale, Entre Ríos.
- Solista de Malambo Masculino: Alan Pousa, Sede La Rioja.
- Conjunto de Malambo: La Sajuriana, Sede San Juan.
- Pareja de Baile Tradicional: González – Flores, Sede La Rioja.
- Pareja de Baile Estilizado: Villalba – Sandoval, Sede Cruz del Eje, Córdoba
- Conjunto de Baile Folklórico:
Ballet Ikaika, Sede San Juan.
El Malevo Ballet, Sede La Rioja.