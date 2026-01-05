Walter Juárez es finalista en Solista Vocal en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

Walter Juárez interpretó La encendida, de Pica Juárez y El Anacleto del Viento de Litín Ovejero. CAPTURA DE PANTALLA Walter Juárez (centro) estuvo acompañado por sus músicos: Zoilo Bartolo en guitarra y Nahuel Velázquez en bombo.

Este domingo, en la primera ronda del 54° Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, Walter Juárez, uno de los ganadores en la Sede Pergamino, logró imponerse en el rubro Solista Vocal y ahora deberá competir en la final los días 17 y 18 de enero próximos.

Juárez, que participó con el número de orden 30 acompañándose con piano, interpretó La encendida, de Pica Juárez y El Anacleto del Viento de Litín Ovejero, acompañado por Zoilo Bartolo en guitarra y Nahuel Velázquez en bombo.

Los finalistas del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín El Jurado integrado por Silvia Lallana, Marcelo Ezequiel del Río y Joel Tortul, en música; y Vidala Barboza, Fernando Rodriguez y Juan Peletier en danza, dio a conocer la nómina de finalistas de la primera ronda en los rubros en competencia:

- Solista Vocal:

Walter Juárez, Sede Pergamino. Abigail Lugea, Sede San Luis. Carlos Villegas, Sede San Luis. - Dúo Vocal: Huarmi Son, Sede La Rioja. - Conjunto vocal: Yunta Mambo, Sede Viale, Entre Ríos. - Solista Instrumental: Jorge Ocampo, Sede Cruz del Eje, Córdoba. - Conjunto Instrumental: Juan Sans Trío, Sede Cruz del Eje, Córdoba. - Canción inédita: "Coplera" - Ezequiel David Ailán, Sede Leandro N. Alem, Buenos Aires. - Solista de Malambo Femenino: Martina "La Cuyanita" Pizarro, Sede San Juan. Itahi Donda, Sede Viale, Entre Ríos. - Solista de Malambo Masculino: Alan Pousa, Sede La Rioja. - Conjunto de Malambo: La Sajuriana, Sede San Juan. - Pareja de Baile Tradicional: González – Flores, Sede La Rioja. - Pareja de Baile Estilizado: Villalba – Sandoval, Sede Cruz del Eje, Córdoba - Conjunto de Baile Folklórico: Ballet Ikaika, Sede San Juan. El Malevo Ballet, Sede La Rioja.

