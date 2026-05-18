Las plantas que dominan la decoración de interiores en 2026 y casi no requieren cuidados

Las plantas pasaron a ocupar un lugar central en livings, dormitorios, cocinas y hasta baños. Durante 2026 , las tendencias de interiorismo apuntan a especies que combinen estética llamativa, crecimiento rápido y mantenimiento sencillo, especialmente pensadas para departamentos y casas con poco tiempo disponible para cuidados diarios.

Entre las variedades que más crecieron en popularidad aparecen tres nombres que se repiten constantemente en viveros y redes sociales. Las tres comparten características clave que explican su boom: resisten bien en interiores, necesitan pocos cuidados y aportan visualmente dentro de cualquier ambiente.

La maranta es una de las plantas que más creció en popularidad durante los últimos meses. Se destaca especialmente por sus hojas verdes con dibujos rojizos, violetas y plateados que cambian de posición según la luz del ambiente. Por ese movimiento característico también suele ser conocida como “planta rezadora”.

Diseñadores de interiores comenzaron a utilizarla mucho en ambientes minimalistas y modernos porque aporta estilo sin ocupar demasiado espacio. Además, funciona especialmente bien en departamentos donde no entra sol directo durante gran parte del día. En cuanto a cuidados, la maranta necesita:

luz indirecta

humedad moderada

riego controlado

evitar sol fuerte

Especialistas recomiendan mantener el sustrato apenas húmedo y no excederse con el agua, ya que el exceso de riego es uno de los errores más frecuentes entre principiantes.

El coleus: suma color sin necesidad de flores

Otra de las especies que ganó muchísima presencia durante 2026 es el coleus. A diferencia de muchas plantas ornamentales, su atractivo principal no está en las flores sino en las hojas, que pueden aparecer en tonos verdes, bordó, amarillos, rosas o violetas. Eso hace que funcione muy bien como elemento decorativo.

Aunque tradicionalmente era más utilizado en exteriores, durante los últimos años comenzó a adaptarse cada vez más al uso en interiores luminosos. Se recomienda colocarla cerca de ventanas donde reciba mucha claridad, pero evitando exposición directa al sol fuerte. En primavera y verano puede desarrollarse rápidamente y llenar espacios vacíos en pocas semanas.

La zamioculca raven: símbolo del estilo minimalista

Dentro de las plantas de interior modernas, pocas crecieron tanto como la zamioculca raven. Esta variedad se diferencia de la zamioculca tradicional por sus hojas extremadamente oscuras, casi negras, que generan un contraste fuerte dentro de ambientes claros y minimalistas. Su elegancia hizo que se volviera especialmente popular en:

oficinas

escritorios

livings modernos

espacios minimalistas

decoración industrial

Pero además de su apariencia, la gran ventaja de esta planta es su resistencia. Por eso aparece constantemente entre las recomendaciones para personas que no tienen experiencia cuidando plantas. Incluso especialistas la consideran una de las especies más difíciles de dañar por exceso de descuido.

Lo natural domina las tendencias de interiorismo

Además de las especies tradicionales, durante 2026 empezó a crecer mucho el fenómeno de las miniplantas. Son versiones chicas de distintas especies que se venden en macetas reducidas y funcionan especialmente bien en escritorios, estanterías o departamentos chicos.

Estas plantas tienen varias ventajas: cuestan menos, se adaptan más rápido, ocupan poco espacio y permiten experimentar sin gastar demasiado. Entre las variedades más elegidas dentro de este formato aparecen:

sansevierias

begonias

helechos

aglaonemas

zamioculcas compactas

Durante los últimos años aumentó mucho el interés por ambientes vinculados con lo natural, especialmente después de la pandemia y el crecimiento del trabajo remoto. Hoy, muchas personas buscan transformar departamentos y oficinas en espacios más cálidos y relajantes utilizando vegetación como parte central del diseño.

Por eso, las plantas dejaron de ubicarse únicamente en balcones o patios y pasaron a integrarse directamente en dormitorios, baños, cocinas y demás ambientes.

Fuente: Ámbito.