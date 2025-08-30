domingo 31 de agosto de 2025
    • Violenta pelea en una fiesta en el barrio Hernández dejó dos heridos graves

    Un conflicto entre asistentes a una celebración social derivó en una pelea que se desató de manera repentina y con un alto nivel de violencia.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    30 de agosto de 2025 - 18:36
    A las dos personas les provocaron lesiones de consideración en las cabezas.

    A las dos personas les provocaron lesiones de consideración en las cabezas.

    LA OPINION

    Dos personas terminaron con lesiones de consideraciones en zonas sensibles de sus cuerpos por las agresiones con elementos contundentes provocadas por sujetos que los atacaron durante una celebración social en una vivienda familiar del barrio Hernández en la madrugada de este sábado.

    En la madrugada de este sábado, una reunión social en una vivienda del barrio José Hernández terminó en un grave episodio de violencia que dejó como saldo a dos hombres hospitalizados.

    Violenta pelea en una celebración social

    El hecho ocurrió en un domicilio de calle Juan V. González al 1800, cuando un conflicto entre asistentes derivó en una pelea que se desató de manera repentina y con un nivel de violencia que sorprendió a los presentes.

    De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, varios jóvenes se encontraban en el interior de la vivienda participando de una fiesta cuando, en un momento de la madrugada, se hizo presente un hombre mayor de edad al que algunos de los presentes reconocieron. Según la denuncia, este sujeto, sin mediar palabra, atacó a uno de los asistentes golpeándolo en la cabeza con una botella.

    Lejos de detenerse allí, el agresor habría arremetido contra otro de los participantes, a quien provocó una lesión con un arma blanca en una de sus piernas. Tras la agresión, el sospechoso se dio a la fuga, dejando a las víctimas en medio de la conmoción generalizada.

    Testigos dieron aviso inmediato al 911 y poco después arribó una ambulancia del SAME, a cargo de una médica que asistió a los heridos en el lugar. Ambos fueron trasladados al Hospital San José, donde quedaron en observación aunque fuera de peligro de vida. Uno de ellos presentaba un corte profundo en el cuero cabelludo y el otro una herida punzante en la pierna.

    Agresión esclarecida

    El episodio fue caratulado inicialmente como “riña entre vecinos” por el personal policial que intervino, aunque la gravedad de las lesiones y el uso de un arma blanca llevaron a la Fiscalía N° 7, a cargo del fiscal Fernando D’Elío, a tomar intervención en el caso. No se descarta que en las próximas horas se disponga el despliegue de personal de la Policía de Investigaciones (DDI) para profundizar la pesquisa y dar con el agresor, cuya identidad ya estaría individualizada.

    Vecinos de la zona señalaron que las reuniones en ese sector del barrio suelen extenderse hasta altas horas de la madrugada y no es la primera vez que derivan en disturbios. Sin embargo, remarcaron que esta vez la violencia alcanzó un nivel inusual que encendió las alarmas entre la comunidad.

    Por estas horas, la Fiscalía aguarda el avance de las actuaciones policiales y la declaración formal de los lesionados para definir los pasos procesales a seguir en una causa que, por la utilización de un arma blanca y las lesiones ocasionadas, podría derivar en imputaciones más severas que la simple figura de una riña.

