miércoles 31 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Violencia de género y daños en barrio Acevedo: aprehendieron a un sujeto tras atacar la casa de su ex pareja

    Acusado de violencia de género fue reducido en flagrancia por la Policía y quedó imputado por daños y violación de domicilio. La mujer pidió una perimetral.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    31 de diciembre de 2025 - 19:42
    El caso de violencia de género consistió en el atentado del sujeto contra los bienes de la mujer.

    El caso de violencia de género consistió en el atentado del sujeto contra los bienes de la mujer.

    LA OPINION

    Un violento episodio de violencia familiar se registró en la mañana de este miércoles en el barrio Acevedo, donde un sujeto fue aprehendido tras irrumpir en la vivienda de su ex pareja y provocar destrozos en el interior del domicilio y en un automóvil. La causa quedó en manos de la Fiscalía 8.

    Lee además
    La mujer intentó encadenarse en la puerta de la Fiscalía para levantar la denuncia de violencia de género contra su marido y evitar que el sujeto vaya a juicio en febrero.

    Una mujer denunció al marido por violencia de género, restableció el vínculo y reclamó que no vaya a juicio
    En 2025, en el Departamento Judicial San Nicolás ingresaron más de 5900 denuncias por violencia de género

    San Nicolás: En 2025 ingresaron más de 5900 denuncias por violencia de género en el Departamento Judicial

    El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando un individuo se presentó en la vivienda donde reside su ex pareja junto a familiares y, en un marcado estado de exaltación, ingresó de manera violenta al inmueble, causando daños en distintos sectores de la propiedad.

    Violencia de género

    De acuerdo con la información oficial, el agresor arremetió contra el mobiliario del hogar, provocó destrozos en las instalaciones y también dañó un automóvil Peugeot que se encontraba estacionado en el lugar. La situación generó un alto nivel de tensión y temor entre los ocupantes de la vivienda.

    Ante la violencia del episodio, los moradores se comunicaron de inmediato con el servicio de emergencias 911, lo que motivó el rápido despliegue de móviles del Comando de Patrulla hacia el domicilio ubicado en barrio Acevedo.

    Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron al sujeto en plena comisión del hecho, por lo que procedieron a reducirlo y formalizar su aprehensión en flagrancia. En el procedimiento se tuvieron en cuenta las manifestaciones espontáneas de la víctima, que dieron sustento a la intervención penal.

    Tras la aprehensión, el individuo fue notificado de la formación de una causa penal en su contra, conforme a lo establecido por el artículo 60 del Código Procesal Penal. Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, se impartieron las directivas correspondientes para el traslado del imputado a la Comisaría Tercera.

    La instructora judicial Niky Ventura dispuso además el cumplimiento del protocolo de rigor, mientras que personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando pericias y registrando fotográficamente los daños ocasionados tanto en el interior de la vivienda como en el rodado.

    En el marco de la investigación, la mujer solicitó a la Justicia que, además del proceso penal iniciado, se dicte una medida perimetral que impida al agresor acercarse al domicilio, con el objetivo de resguardar su integridad y la de su entorno familiar.

    La causa continúa en etapa de instrucción, mientras se analizan las pruebas recolectadas y se evalúan nuevas medidas de protección para la víctima, en un contexto que vuelve a poner en foco la problemática de la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja en Pergamino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Una mujer denunció al marido por violencia de género, restableció el vínculo y reclamó que no vaya a juicio

    San Nicolás: En 2025 ingresaron más de 5900 denuncias por violencia de género en el Departamento Judicial

    Prevención de la violencia de género: charla clave en Zárate para locales nocturnos impulsada por el Municipio

    Secuestraron casi 180 kilos de carne bovina y avanzan hacia detenciones por faenas clandestinas

    Casación absolvió a la joven que había sido condenada como cómplice del asesino de Eduardo Víbora Boncompain

    La Corte bonaerense abrió la posibilidad de revisar la absolución de "El Sátiro" Sánchez por el doble crimen

    Allanamientos en Pergamino: tres aprehendidos por un caso de un hombre apuñalado

    Nuevos robos y vandalismos en escuelas especiales suman indicios sobre sospechosos residentes en la zona

    Encontraron a Daniel Pagliarulo, el hombre que se fue de la casa y preocupó a la familia con mensajes

    Siniestro vial: una mujer sufrió una fractura tras chocar en moto con una camioneta que trasladaba un carro

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Jazmín Arrieta, la joven bailarina pergaminense que persigue su sueño en Londres y crece en el Royal

    Jazmín Arrieta, la joven bailarina pergaminense que persigue su sueño en Londres y crece en el Royal Ballet
    El caso de violencia de género consistió en el atentado del sujeto contra los bienes de la mujer.

    Violencia de género y daños en barrio Acevedo: aprehendieron a un sujeto tras atacar la casa de su ex pareja

    En 2025, el eje dedicado a la educación concretó, de la mano del programa Gen Técnico Roberto Rocca, una nueva obra en la Escuela Técnica N° 6 de San Nicolás.

    San Nicolás: Más allá del acero, Ternium fortaleció educación, cultura y deporte durante 2025

    La situación de la Terminal de Ómnibus de San Pedro amerita, con urgencia, la adopción de decisiones concretas.

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro, un ingreso en abandono que preocupa a vecinos y turistas

    La moderna pista de Pergamino recibirá a más de 150 atletas juveniles del Copar.

    Pergamino será sede del Nacional Juvenil de Atletismo Copar 2026