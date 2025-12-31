Violencia de género y daños en barrio Acevedo: aprehendieron a un sujeto tras atacar la casa de su ex pareja

El caso de violencia de género consistió en el atentado del sujeto contra los bienes de la mujer.

Un violento episodio de violencia familiar se registró en la mañana de este miércoles en el barrio Acevedo , donde un sujeto fue aprehendido tras irrumpir en la vivienda de su ex pareja y provocar destrozos en el interior del domicilio y en un automóvil. La causa quedó en manos de la Fiscalía 8.

Una mujer denunció al marido por violencia de género, restableció el vínculo y reclamó que no vaya a juicio

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando un individuo se presentó en la vivienda donde reside su ex pareja junto a familiares y, en un marcado estado de exaltación, ingresó de manera violenta al inmueble, causando daños en distintos sectores de la propiedad .

De acuerdo con la información oficial, el agresor arremetió contra el mobiliario del hogar, provocó destrozos en las instalaciones y también dañó un automóvil Peugeot que se encontraba estacionado en el lugar. La situación generó un alto nivel de tensión y temor entre los ocupantes de la vivienda.

Ante la violencia del episodio, los moradores se comunicaron de inmediato con el servicio de emergencias 911, lo que motivó el rápido despliegue de móviles del Comando de Patrulla hacia el domicilio ubicado en barrio Acevedo.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron al sujeto en plena comisión del hecho, por lo que procedieron a reducirlo y formalizar su aprehensión en flagrancia. En el procedimiento se tuvieron en cuenta las manifestaciones espontáneas de la víctima, que dieron sustento a la intervención penal.

Tras la aprehensión, el individuo fue notificado de la formación de una causa penal en su contra, conforme a lo establecido por el artículo 60 del Código Procesal Penal. Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, se impartieron las directivas correspondientes para el traslado del imputado a la Comisaría Tercera.

La instructora judicial Niky Ventura dispuso además el cumplimiento del protocolo de rigor, mientras que personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando pericias y registrando fotográficamente los daños ocasionados tanto en el interior de la vivienda como en el rodado.

En el marco de la investigación, la mujer solicitó a la Justicia que, además del proceso penal iniciado, se dicte una medida perimetral que impida al agresor acercarse al domicilio, con el objetivo de resguardar su integridad y la de su entorno familiar.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras se analizan las pruebas recolectadas y se evalúan nuevas medidas de protección para la víctima, en un contexto que vuelve a poner en foco la problemática de la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja en Pergamino.