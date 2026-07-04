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    • Violencia de género: denuncian que un empresario embistió el auto de su ex pareja y la amenazó de muerte

    La víctima denunció que su ex pareja, empresario vinculado a Parabrisas Pergamino, incumplió restricciones, chocó su auto de manera intencional y la amenazó.

    4 de julio de 2026 - 20:34
    La Fiscalía investiga el episodio de daño y amenaza de muerte con el agravante de violencia de género.

    La Fiscalía investiga el episodio de daño y amenaza de muerte con el agravante de violencia de género.

    LA OPINION
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    Una mujer de 37 años denunció un nuevo episodio de violencia de género en Pergamino al acusar a su ex pareja de embestir deliberadamente su automóvil con una camioneta Volkswagen Amarok, amenazarla de muerte y huir del lugar. El hecho se produjo el jueves por la noche y se suma a una serie de denuncias previas por hostigamientos que ya habían motivado una prohibición judicial de acercamiento.

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    Violencia de género reiterada

    La denuncia fue radicada horas después del ataque y quedó caratulada como "Daños y Amenazas", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 y de la Dirección de la Mujer.

    De acuerdo con la presentación realizada por la víctima, el agresor es un comerciante pergaminense de 37 años, propietario de un negocio de repuestos de vehículos cercano al Cruce de Caminos, con quien mantuvo una relación de pareja y tiene hijas en común.

    Según manifestó la denunciante, desde la separación viene atravesando una escalada de hostigamientos y situaciones intimidatorias que en los últimos días se intensificaron, generando preocupación tanto en su entorno como entre testigos de los distintos episodios.

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    Ataque contra el automóvil

    El episodio más grave ocurrió alrededor de las 22:15 del jueves.

    La mujer relató que había estacionado su Volkswagen Gol Trend cuando su ex pareja apareció conduciendo una camioneta Volkswagen Amarok blanca y, de manera intencional, embistió el vehículo en al menos dos oportunidades, provocándole importantes daños en el sector delantero izquierdo.

    Al advertir la situación, la víctima descendió del automóvil para intentar resguardarse. En ese momento, según la denuncia, el conductor aceleró nuevamente la camioneta, la intimidó a los gritos y le expresó que la iba a matar antes de retirarse del lugar a gran velocidad.

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    Restricción incumplida

    El ataque, de acuerdo con el relato de la mujer, no fue un hecho aislado.

    Días antes ya había denunciado distintos actos de hostigamiento que derivaron en una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia dos lugares que ella frecuenta: un lavadero de autos ubicado en el barrio Custodio Duarte, donde trabaja, y un local gastronómico situado sobre calle Echevarría, entre Azcuénaga y avenida Rocha.

    La víctima aseguró que el empresario conocía perfectamente esas restricciones judiciales.

    Sin embargo, sostuvo que el jueves volvió a presentarse en las inmediaciones del lavadero. Tras retirarse ella hacia el local gastronómico, pocos minutos después escuchó el fuerte impacto de la camioneta contra su automóvil.

    "Lo veo y me amenaza de muerte. Después acelera a fondo y se va. Toda la gente que estaba en el lugar observó lo ocurrido", expresó la denunciante al reconstruir la secuencia.

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    Temor por la escalada

    Personas cercanas a la mujer manifestaron su preocupación por la reiteración de los episodios y consideran que las conductas violentas fueron aumentando en intensidad durante los últimos días.

    El temor radica en que la situación continúe agravándose y desemboque en un desenlace aún más grave si no se adoptan medidas de protección más estrictas.

    En el expediente también quedó asentado que la víctima ya contaba con una prohibición de acercamiento vigente y con actuaciones previas relacionadas con la restitución de bienes, antecedentes que ahora serán incorporados a la investigación.

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    Investigación judicial

    La causa quedó en manos de la Fiscalía 4, que subroga el fiscal Nelson Mastorchio, que investiga los delitos de daños y amenazas y deberá determinar si corresponde ampliar la imputación por el contexto de violencia de género y por el eventual incumplimiento de las medidas cautelares previamente dispuestas por la Justicia.

    Asimismo, la Policía fue instruida para realizar recorridas preventivas durante las siguientes 48 horas, con controles periódicos destinados a verificar el cumplimiento de las medidas de protección vigentes mientras avanza la investigación.

    La denuncia constituye un nuevo caso que vuelve a poner en evidencia la importancia de intervenir de manera temprana cuando existen antecedentes de hostigamiento, amenazas y desobediencia a restricciones judiciales, especialmente cuando la víctima advierte una escalada en la violencia y manifiesta temor por su integridad física.

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