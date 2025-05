Violencia en el fútbol: Indagarán al autor de la agresión a un menor en los incidentes tras un partido

Adolescente agredido

Ya pasaron casi dos semanas que a un adolescente le fracturaron la mandíbula en una violenta agresión durante los incidentes al término del partido entre Viajantes y Provincial.

La madre del menor está desesperada porque no recibe respuestas del Club Viajantes a las necesidades económicas para realizarle la intervención quirúrgica en su rostro.

Un cirujano maxilofacial ya le practicó los estudios de imágenes para determinar las intervenciones quirúrgicas que necesita para soldar los huesos fracturados.

La mutual del adolescente incorporó los presupuestos de los profesionales que intervendrán, los insumos, prótesis y la internación necesaria para cubrir la intervención.

La incertidumbre de la mamá es porque el adolescente tiene el maxilar fracturado, su rostro deformado y no hay definiciones de las autoridades.

La mujer está exigiendo que la dirigencia de la institución deportiva responda sobre el compromiso que manifestaron al ponerse a disposición de la familia.

En diálogo con el ciclo radial REPORTE LA OPINION de FM Wi! Play 105.1 la madre expresó que "se cansó de esperar una respuesta del Club". En la entrevista señaló a los dirigentes integrantes de la Comisión Directiva de no ayudar a la familia. "Pasaron once días y mi hijo sigue con la cara quebrada sin que a nadie le preocupe que todavía no haya sido operado", se quejó.

La madre del menor fracturado en el rostro contó como fue el episodio cuando él se encontraba como espectador del partido entre Viajantes y Provincial. "Mi hijo es jugador de inferiores de fútbol del Club Viajantes y esa tarde de sábado estaba alentando a sus compañeros porque no formaba parte del equipo que competía. Al terminar el partido se produjeron los incidentes y él se agachó a ayudar a un amigo a quien habían derribado de empujones y golpes. Al momento de auxiliarlo fue cuando lo golpeó el arquero de Provincial, quien se trasladó desde la cancha al otro lado del alambrado. No conforme con haberlo derribado con el golpe de puño cuando yacía en el piso le propinó un puntapié en la cara", detalló la mamá.

Al muchacho lo auxiliaron en el vestuario y luego el padre lo trasladó en forma particular a la Clínica Pergamino, donde le hicieron las curaciones y estudios de imágenes y radiografías para evaluar los alcances de la lesión.

Actualmente sigue sin recibir una curación tendiente a soldar los huesos de su mandíbula para procurar volver a tener su rostro en condiciones y realizar las funciones normales de comer, beber y conversar.

Indagatoria al acusado

Este jueves a la mañana en la Fiscalía 1 indagarán al acusado de la violenta agresión para imputarle el delito de lesiones graves agravadas por infracción a la Ley 24.192 de Violencia en los Espectáculos Deportivo.

El fiscal Fernando Pertierra cuenta con los informes del médico de Policía, la historia clínica con la intervención de los profesionales que lo atendieron y realizaron informes de los alcances de las lesiones. La Fiscalía 1 tiene incorporado los testimonios de personas que presenciaron lo ocurrido y vieron la agresión.

El agresor sería señalado por testigos, según lo afirmó la madre de la víctima con el ciclo radial de FM 105.1 este miércoles a la tarde.