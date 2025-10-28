martes 28 de octubre de 2025
    • Viaducto: ultiman detalles para habilitar el nuevo puente peatonal

    Desde la Municipalidad de Pergamino trabajan en los detalles finales para poder utilizar sin problemas este paso en la zona del Viaducto.

    Por Luciano Zuccarelli
    28 de octubre de 2025 - 14:37
    Últimos trabajos sobre el nuevo puente peatonal en el Viaducto.

    Las zonas de los espacios vedes de Pergamino viven una transformación profunda y permanente. La intervención urbana que comenzó hace ya varios meses por parte de la Municipalidad sobre avenida Alsina entra en su etapa final, con una obra que promete cambiar la circulación y la seguridad vial para todos los peatones que a diario transitan entre los parques Marcelino Ugarte y de las Américas, conocido popularmente como España.

    El corazón de esta última etapa fue la construcción de un paso peatonal seguro: un puente metálico que vincula directamente ambos espacios públicos, favoreciendo de esta forma la circulación peatonal y reforzando la seguridad vial de los pergaminenses que concurren masivamente. La estructura, que fue montada de forma paralela a los históricos puentes ferroviarios de hormigón, permite que vecinos y deportistas crucen sin exponerse al tránsito vehicular intenso que caracteriza ese sector de la ciudad.

    Más seguridad y el disfrute en el Viaducto

    “La necesidad de esta obra surgió a partir del crecimiento que ha tenido toda esa zona como espacio de encuentro y esparcimiento”, explicó el arquitecto Esteban Giugliani, uno de los responsables del proyecto y secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Pergamino. Desde la creación del Centro Cultural Bellas Artes hasta el desarrollo reciente del polo gastronómico instalado en los vagones ferroviarios que se instalaron en este espacio verde, el flujo de personas que transita por la zona ha aumentado de manera considerable.

    A esto se suma el constante movimiento que genera el Parque Marcelino Ugarte, que cuenta con una estación de calistenia y los nuevos circuitos para corredores y ciclistas; a su vez, la interacción entre estos dos puntos neurálgicos de la ciudad, separados apenas por la zona del viaducto y vías del ferrocarril, hacía cada vez más urgente una solución que priorizara la seguridad de peatones y deportistas.

    Pergamino y sus espacios verdes

    Antes del proyecto del puente, cruzar de un parque al otro representaba un riesgo: la amplitud de la calzada y la falta de infraestructura específica para peatones obligaban a realizar un cruce parcial hasta una isla central, y luego sí continuar hasta la vereda opuesta, una maniobra peligrosa y poco práctica.

    Con la construcción de la nueva pasarela elevada, el escenario es otro: los peatones pueden atravesar desde el Parque Marcelino Ugarte al Parque de las Américas sin descender al nivel de la calle, ganando en seguridad y comodidad. Además, el diseño contempló una integración estética con el entorno ferroviario y natural, respetando la identidad visual de la zona.

