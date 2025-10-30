Elecciones: advierten por estafa con correos falsos para reclamar multas a quienes no votaron

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una alerta pública ante la aparición de una nueva modalidad de estafa digital que busca aprovecharse de los ciudadanos que no asistieron a votar en las últimas elecciones . A través de un correo electrónico fraudulento, se intenta engañar a los usuarios para que ingresen a enlaces maliciosos, con el objetivo de robar información personal y datos sensibles desde los dispositivos.

El mensaje falso llega desde la dirección “[ [email protected] ](mailto: [email protected] )”, que aparenta ser un contacto oficial del Gobierno nacional, pero que en realidad no pertenece a ningún organismo público. Según detalló la CNE, esta cuenta fue creada exclusivamente para cometer el ilícito, valiéndose de la preocupación que pueden tener algunas personas por su situación electoral.

El correo está diseñado cuidadosamente para simular un envío realizado desde la plataforma “Mi Argentina”, una herramienta estatal muy utilizada para descargar documentación personal como el DNI digital, la licencia de conducir o la credencial de vacunación. En el cuerpo del mensaje, se advierte al destinatario que no habría concurrido a votar y se le exige la regularización de su situación mediante el pago de una multa. Además, se incluye un enlace en apariencia legítimo que redirige a un sitio donde, bajo la excusa de completar el trámite, se ejecuta un mecanismo destinado a robar contraseñas, archivos o información privada del dispositivo de la víctima.

Desde la Justicia Nacional Electoral insistieron en que nunca se envían correos electrónicos de este tipo y que cualquier información referida al cumplimiento del deber cívico debe ser verificada exclusivamente a través de los canales oficiales. La CNE remarcó que es fundamental no ingresar a enlaces sospechosos, no brindar datos personales ante requerimientos dudosos y, en caso de recibir este correo, eliminarlo de inmediato.

Para quienes efectivamente no hayan asistido a las urnas, la Justicia Electoral habilita un plazo de 60 días hábiles para justificar la ausencia, siempre y cuando exista una razón válida y debidamente documentada. El procedimiento debe realizarse ingresando en el sitio oficial [https://infractores.padron.gov.ar/](https://infractores.padron.gov.ar/). En esa plataforma, el elector puede consultar si registra alguna infracción, conocer los pasos para justificar su ausencia y cargar la documentación necesaria para evitar sanciones futuras.

La CNE recordó que la participación en las elecciones es obligatoria para todos los ciudadanos argentinos comprendidos en el padrón electoral. Sin embargo, existen situaciones que pueden impedir la concurrencia a las urnas. Entre las causas justificadas se encuentran problemas de salud que imposibiliten el traslado hasta el lugar de votación, situaciones de fuerza mayor, tareas laborales consideradas indispensables o la permanencia a más de 500 kilómetros del establecimiento asignado el día de la elección. Cada una de las causales debe estar respaldada con la documentación correspondiente: un certificado médico oficial en caso de enfermedad, una constancia de la autoridad policial para quienes se encuentren lejos del distrito electoral o comprobantes emitidos por el empleador en el caso de obligaciones laborales impostergables.

Otros casos específicos

En los casos en que el elector no pueda justificar su inasistencia dentro del plazo establecido, se aplicarán multas económicas que se incrementan de manera progresiva según la cantidad de elecciones en las que se haya incumplido. Aunque los montos no resultan elevados, ya que el valor inicial es de 50 pesos en infracciones nacionales y puede alcanzar los 500 pesos si hay reiteración, la sanción puede generar inconvenientes administrativos, ya que quienes figuren como infractores podrán verse imposibilitados de realizar ciertos trámites hasta regularizar su situación. Entre ellos, se destacan gestiones como la renovación del DNI, la obtención del pasaporte o el inicio de trámites previsionales y estatales.

Además de las multas individuales, si una persona acumula infracciones y no cumple con la regularización correspondiente, puede quedar excluida de cargos públicos o funciones electorales, como por ejemplo actuar como autoridad de mesa. La CNE remarcó que no se trata únicamente de una cuestión administrativa, sino de un compromiso democrático que garantiza la participación ciudadana en la vida política del país.

Evitar estafas virtuales

Ante la circulación de este tipo de estafas, las autoridades también recomendaron fortalecer la seguridad digital, utilizando contraseñas robustas, manteniendo actualizado el software de los dispositivos y habilitando opciones de verificación en dos pasos para proteger cuentas sensibles, como las vinculadas a servicios gubernamentales o bancarios.

La advertencia se produce en un contexto donde cada vez más trámites se realizan de manera digital y donde los ciberdelincuentes aprovechan cualquier oportunidad para obtener información personal que luego puede ser utilizada con fines delictivos. Por este motivo, la CNE insistió en que la única vía segura para consultar el estado electoral y justificar la inasistencia es el portal oficial de infractores y recordó que no se realizan notificaciones masivas por correo electrónico con pedidos de pago o descargas de archivos adjuntos.