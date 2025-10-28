Vecinos de Arroyo Dulce reclaman por un camino rural anegado: "Hace más de un año que se tiran la pelota"

En plena primavera y tras un nuevo fin de semana de lluvias, vecinos de Arroyo Dulce vuelven a quedar aislados. El viejo acceso que conecta la localidad con la Ruta 31 y con Hunter (Rojas), conocido como el “camino ancho del Cachao”, se transformó otra vez en una laguna. Son apenas 200 metros anegados, pero suficientes para interrumpir la circulación y afectar la vida cotidiana de toda la comunidad.

La situación se repite desde hace más de un año, y el reclamo crece ante la falta de respuestas . Según denuncian los vecinos, el problema se originó cuando un canal natural de escurrimiento habría sido modificado por un particular , alterando el flujo del agua y dejando sin salida los desagües del camino. Desde entonces, cada lluvia —incluso de 20 milímetros— vuelve intransitable el acceso.

“No es solo el camino el que está afectado: hay familias con sus hijos sin clases en la Escuela 26 y el Jirimm 6 porque las maestras no pueden llegar, y personas que deben ir a trabajar y se ven obligadas a hacer más de 7 km de desvío por culpa de esta situación”, dijo una vecina a La Opinión .

Por otra parte, este Camino Provincial es fundamental para que los productores puedan sacar su cosecha en cada campaña , situación que se dificulta notoriamente en los últimos meses. Más aún, pensando en la venidera cosecha fina y lo que puede llegar a ser un gran año de gruesa en el verano.

“Acá el cauce no es lo único alterado, también lo está la vida diaria de toda una comunidad. La verdad es que ya resulta agotador. Corresponda a quien corresponda, al menos deberían dar la cara”, expresaron los vecinos en un mensaje difundido por redes sociales. “Acá el cauce no es lo único alterado, también lo está la vida diaria de toda una comunidad. La verdad es que ya resulta agotador. Corresponda a quien corresponda, al menos deberían dar la cara”, expresaron los vecinos en un mensaje difundido por redes sociales.

Un límite y múltiples conflictos

El camino afectado se encuentra en el límite entre los partidos de Pergamino y Salto, y esa condición geográfica derivó en un conflicto administrativo: ninguno de los dos municipios asume la responsabilidad de las obras de reparación o drenaje. “Un día dicen que pertenece a Pergamino, otro a Salto… y mientras tanto, los vecinos seguimos igual”, lamentan.

A la falta de mantenimiento se suma el impacto de las últimas lluvias. “Este fin de semana cayeron más de 100 milímetros, pero la realidad es que con solo 20 ya se forma la famosa laguna frente al Rincón del Tata, y pasar se vuelve imposible”, relatan.

Los caminos alternativos, advierten, tampoco están en buenas condiciones: “Se hace un desvío de más de siete kilómetros, con tramos sobre caminos rurales que también se embarran y se rompen enseguida”, resaltan.

WhatsApp Image 2025-10-28 at 10.50.15 AM

La Provincia ausente

Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que debería intervenir por tratarse de un camino rural provincial, no hubo hasta el momento ninguna acción concreta. Tampoco hay definiciones sobre la presunta alteración del curso natural de agua que agravó el problema.

“No se trata solo de un camino, se trata de comunicación, acceso y derechos básicos”, resumen los vecinos de Arroyo Dulce, cansados de esperar una solución que, por ahora, sigue empantanada entre municipios y sin respuesta provincial.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "En plena primavera y tras un nuevo fin de semana de lluvias, vecinos de Arroyo Dulce vuelven a quedar aislados. El viejo acceso que conecta la localidad con la Ruta 31 y con Hunter (Rojas), conocido como el “camino ancho del Cachao”, se transformó otra vez en una laguna. Son apenas 200 metros anegados, pero suficientes para interrumpir la circulación y afectar la vida cotidiana de toda la comunidad. Nota completa en www.laopinionline.ar #campo #agro #arroyodulce #rural" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)