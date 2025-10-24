viernes 24 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Las lluvias llegaron "nuevamente" a la región núcleo y sorprenden los milímetros

    Si bien el Servicio Meteorológico Nacional había anunciado precipitaciones para la región, sorprendió el nivel de agua caída, con casos concretos de hasta 140 milímetros en algunos campos del partido de Pergamino. La campaña agrícola espera expectante, aunque preocupan los excesos.

    24 de octubre de 2025 - 11:26
    image

    En medio de los múltiples reclamos y lamentos que abundan en el centro y noroeste de Buenos Aires por las inundaciones, este jueves el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su informe diario que generó preocupación entre los productores. Y vaya que esa preocupación era comprensible; en lo que va del día, el Partido de Pergamino registra entre 110 y 140 milímetros de agua caída, en muchos casos de manera torrencial y con viento.

    Lee además
    la nina ya esta en el campo: advierten que el fenomeno climatico volvio pero seria debil y de corta duracion

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración
    entre el alivio y el exceso: el agua volvio con fuerza y redefine la campana invernal

    Entre el alivio y el exceso: el agua volvió con fuerza y redefine la campaña invernal
    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1981695545065537823&partner=&hide_thread=false

    Sucede que los meteorólogos ubicaron en zona de alerta naranja por tormentas a gran parte de estas regiones bonaerenses donde hay fuertes problemas, no solo en los campos, sino en las poblaciones que están aisladas. Incluso, durante la mañana de hoy, los bomberos comenzaron con evacuaciones en seco en una localidad clave: Arrecifes.

    Estas lluvias intensas, acompañadas de fuertes ráfagas de viento que se produjeron durante la madrugada, desataron la preocupación entre los productores agropecuarios, quienes muchos de ellos se mantienen en alerta, sobre todo por el temor de inconvenientes en cultivos sensibles como arveja o bien los que terminaron de implantar el maíz en las últimas horas.

    image

    Algunos de los registros en el norte bonaerense muestran precipitaciones diferentes según los partidos. Localidades como Pergamino, donde cayeron 110 milímetros, Arroyo Dulce: 140 milímetros, 72 milímetros en Colón, 90 milímetros en Rojas, 60 milímetros en Chacabuco, entre otros registros.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración

    Entre el alivio y el exceso: el agua volvió con fuerza y redefine la campaña invernal

    Boom triguero: la Región Centro se prepara para una producción histórica

    Desregulación en marcha: Agricultura eliminó ocho normativas históricas del Senasa

    Desastre agropecuario: cláusulas climáticas en contratos de arrendamientos

    Alerta en UATRE: reclaman la prórroga del decreto que formalizaba el trabajo con planes sociales

    Aceites esenciales: una alternativa natural frente a los antimicrobianos

    La campaña se acomoda: el maíz temprano logró sembrarse a tiempo y el trigo sueña con rindes históricos

    Productora y contratista: más allá de los prejuicios, las mujeres rurales hacen historia

    Con retenciones cero, el alivio fiscal también llegó al campo de manera transitoria

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En lo que va de octubre, el Hospital San José ya realizó más de 200 exámenes mamarios, en jornadas abiertas y con estudios a demanda.

    Detectar a tiempo para salvar vidas: en el Hospital San José de Pergamino se realizaron más de 200 mamografías

    Podcast del 24 de octubre de 2025

    Autoridades municipales, entrenadores, deportistas y artistas participaron del acto de reconocimiento.

    Pergamino reconoció a sus representantes en las finales de los Juegos Bonaerenses

    Podcast del 23 de Octubre de 2025

    Detenida una mujer en dos allanamientos por venta de estupefacientes en San Nicolás.

    Allanan dos viviendas por venta de drogas en San Nicolás: detienen a una mujer y secuestran cocaína