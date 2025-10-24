Las lluvias llegaron "nuevamente" a la región núcleo y sorprenden los milímetros

En medio de los múltiples reclamos y lamentos que abundan en el centro y noroeste de Buenos Aires por las inundaciones, este jueves el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su informe diario que generó preocupación entre los productores. Y vaya que esa preocupación era comprensible; en lo que va del día, el Partido de Pergamino registra entre 110 y 140 milímetros de agua caída, en muchos casos de manera torrencial y con viento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1981695545065537823&partner=&hide_thread=false 24 OCT #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

70-100 mm con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h



15-70 mm con ráfagas que podrían alcanzar entre los 70 y 90 km/h según el sector

Granizo



pic.twitter.com/7k44zhsRfG — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 24, 2025 Sucede que los meteorólogos ubicaron en zona de alerta naranja por tormentas a gran parte de estas regiones bonaerenses donde hay fuertes problemas, no solo en los campos, sino en las poblaciones que están aisladas. Incluso, durante la mañana de hoy, los bomberos comenzaron con evacuaciones en seco en una localidad clave: Arrecifes.

Estas lluvias intensas, acompañadas de fuertes ráfagas de viento que se produjeron durante la madrugada, desataron la preocupación entre los productores agropecuarios, quienes muchos de ellos se mantienen en alerta, sobre todo por el temor de inconvenientes en cultivos sensibles como arveja o bien los que terminaron de implantar el maíz en las últimas horas.

image Algunos de los registros en el norte bonaerense muestran precipitaciones diferentes según los partidos. Localidades como Pergamino, donde cayeron 110 milímetros, Arroyo Dulce: 140 milímetros, 72 milímetros en Colón, 90 milímetros en Rojas, 60 milímetros en Chacabuco, entre otros registros.

