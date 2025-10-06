lunes 06 de octubre de 2025
    • "Estamos con el agua hasta el cuello": movilización en Carlos Casares por las inundaciones

    Productores y vecinos del partido de Carlos Casares se manifestaron frente al municipio para reclamar soluciones urgentes ante una situación que ya lleva meses y mantiene a varias localidades aisladas. Piden obras hidráulicas inmediatas y la presencia de Defensa Civil.

    6 de octubre de 2025 - 13:39
    IMG_9058

    La crisis hídrica en el corazón de Buenos Aires sumó este lunes un nuevo capítulo. Luego de la protesta realizada en 9 de Julio, donde los productores quemaron cubiertas frente al municipio, el reclamo se trasladó a Carlos Casares, una de las zonas más afectadas por las inundaciones.

    La carne Angus Argentina está brillando en una importante feria alemana
    Ley nacional de fitosanitarios: la RedBPA impulsa un marco común para todo el país

    En esta oportunidad, los vecinos aclararon que la movilización sería pacífica. “Somos un grupo de autoconvocados y la idea es que sea todo tranquilo, sin disturbios. Solo queremos pedirle a la intendente y a sus funcionarios planes de hidráulica, pero para ahora, no a largo plazo, porque tenemos el agua hasta el cuello”, explicó Pablo Zavala, uno de los productores al frente de la protesta.

    “Estamos todos aislados”

    La situación que describen los productores es crítica. “Hay gente aislada que realmente ya no puede salir ni en tractores”, señaló Zavala, quien pidió la intervención inmediata de Defensa Civil en las zonas más comprometidas.

    Según relató, los problemas se arrastran desde febrero y las respuestas oficiales no llegan. “La mayoría de las localidades de Casares están aisladas. Hay gente que tiene que salir en tractor porque no hay otra forma, y otra que ni siquiera puede. Imaginen si sucede un accidente: muchos no pueden salir a comprar mercadería, a buscar herramientas o a sacar el cereal; maestros y niños no pueden ir a las escuelas”, enumeró a El Regional Digital.

    El impacto económico también se siente en los pueblos, donde los comerciantes ven caer sus ventas por la imposibilidad de circular. Por eso, varios de ellos acompañaron la manifestación.

    Zavala aclaró que el reclamo no tiene fines políticos: “Esto es la necesidad de todos los pueblos y de toda la gente del partido. Estamos cansados porque todas las promesas son de largo plazo, y hoy en día tenemos el agua al cuello”.

    Falta de mantenimiento y obras pendientes

    El productor también apuntó a la falta de mantenimiento de los canales y obras hidráulicas existentes. “Vivo al lado de un canal y nunca siquiera lo limpiaron. En su momento fue una obra muy buena, pero si no tiene mantenimiento, las plantas, las crecidas y la mugre se acumulan, y si no se mantiene, no funciona”, advirtió.

    La queja se repite entre los vecinos, que aseguran que en los últimos años la inversión en infraestructura hídrica fue prácticamente nula. “Antes de esto, vivimos tres años de sequía y no movieron nada”, recordaron.

    Graves pérdidas productivas

    El impacto en el sector agropecuario es devastador. Los campos permanecen anegados y los productores no pueden acceder a sus lotes. “En otros momentos, al menos podías trabajar: en un campo de 100 hectáreas, quizás hacías 80, pero sembrabas. Ahora es imposible, porque no se puede llegar. Han quedado campos enteros sin cosechar, no se sembró una hectárea de trigo”, lamentó Zavala.

    A la par del daño productivo, la incertidumbre crece ante la falta de respuestas. Los productores aseguran que no buscan confrontar, sino visibilizar una realidad que, según dicen, se volvió insostenible. “Queremos soluciones reales, no promesas. Porque mientras tanto, seguimos con el agua al cuello”, concluyeron.

    Pergamino: un sector de los docentes bonaerenses convoca a un nuevo paro de actividades
    Día del Respeto a la Diversidad Cultural: confirmaron que el viernes será feriado nacional

    Alerta por el Dengue: médicos proponen un plan para evitar una epidemia

    Arba prorrogó el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario

