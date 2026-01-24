Vacaciones con ciencia y creatividad en San Nicolás: crece la colonia de robótica

Durante el mes de febrero se desarrollará una nueva edición de la Colonia de Robótica, una propuesta educativa que busca acercar a niños y niñas de entre 8 y 13 años al mundo de la tecnología desde el juego, la experimentación y la creación colectiva. Opinando San Nicolás

Durante el mes de febrero, San Nicolás volverá a ser escenario de una experiencia educativa que combina vacaciones, tecnología y creatividad. Se trata de la Colonia de Robótica, una iniciativa municipal que propone que niños y niñas aprendan ciencia y robótica desde la experimentación, el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos propios.

Colonia de Robótica en San Nicolás: aprendizaje a través del juego La propuesta, impulsada por el programa Revolución Digital del Municipio de San Nicolás, tendrá su quinta edición con nuevos robots, desafíos renovados y una metodología basada en el aprendizaje activo. El objetivo es que los chicos no solo utilicen dispositivos tecnológicos, sino que aprendan a crearlos, fortaleciendo habilidades clave como la resolución de problemas y el pensamiento creativo.

Proyectos tecnológicos para chicos de 8 a 13 años A lo largo de los encuentros, los participantes armarán desde cero distintos dispositivos como autos, semáforos y robots, además de proyectos vinculados a la energía solar y a situaciones de la vida cotidiana. La colonia está pensada para quienes tengan interés en la robótica y la tecnología, en un entorno recreativo propio del receso de verano.

Fechas, horarios e inscripciones abiertas en febrero La Colonia de Robótica se desarrollará en dos etapas, del 2 al 12 y del 16 al 26 de febrero, con cinco turnos diarios. Las actividades se realizarán en el CEMPRE, ubicado en Rivadavia 47. Hay 600 cupos disponibles y, pese a que los inscriptos ya superan los 700, las inscripciones continúan abiertas a través de Instagram @_revolucion.digital o por WhatsApp al 336 463-9476.

