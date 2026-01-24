sábado 24 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Vacaciones con ciencia y creatividad en San Nicolás: crece la colonia de robótica

    Se realizará en San Nicolás una nueva edición de la Colonia de Robótica, una propuesta gratuita que acerca a chicos de 8 a 13 años al mundo de la tecnología.

    24 de enero de 2026 - 19:00
    Durante el mes de febrero se desarrollará una nueva edición de la Colonia de Robótica, una propuesta educativa que busca acercar a niños y niñas de entre 8 y 13 años al mundo de la tecnología desde el juego, la experimentación y la creación colectiva.

    Durante el mes de febrero se desarrollará una nueva edición de la Colonia de Robótica, una propuesta educativa que busca acercar a niños y niñas de entre 8 y 13 años al mundo de la tecnología desde el juego, la experimentación y la creación colectiva.

    Opinando San Nicolás

    Durante el mes de febrero, San Nicolás volverá a ser escenario de una experiencia educativa que combina vacaciones, tecnología y creatividad. Se trata de la Colonia de Robótica, una iniciativa municipal que propone que niños y niñas aprendan ciencia y robótica desde la experimentación, el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos propios.

    Lee además
    Son 200 las familias que viven en el barrio Tierras del Sol, que hoy atraviesan una enorme preocupación por el crecimiento de los pastizales en distintos terrenos que tienen dueño o pertenecen al Banco Hipotecario. 

    San Nicolás: Tierras del Sol, 200 familias reclaman al Banco Hipotecario y dueños por el desmalezamiento
    Jeremías Gastellu, secretario de Obras Públicas y Planificación de la Municipalidad de San Nicolás, detalló todas las obras en las que se está trabajando y los proyectos pensados para este 2026.

    Nuevo Paseo Costanero del Cuartel: el Municipio de San Nicolás prevé habilitarlo entre abril y mayo

    Colonia de Robótica en San Nicolás: aprendizaje a través del juego

    La propuesta, impulsada por el programa Revolución Digital del Municipio de San Nicolás, tendrá su quinta edición con nuevos robots, desafíos renovados y una metodología basada en el aprendizaje activo. El objetivo es que los chicos no solo utilicen dispositivos tecnológicos, sino que aprendan a crearlos, fortaleciendo habilidades clave como la resolución de problemas y el pensamiento creativo.

    Proyectos tecnológicos para chicos de 8 a 13 años

    A lo largo de los encuentros, los participantes armarán desde cero distintos dispositivos como autos, semáforos y robots, además de proyectos vinculados a la energía solar y a situaciones de la vida cotidiana. La colonia está pensada para quienes tengan interés en la robótica y la tecnología, en un entorno recreativo propio del receso de verano.

    Fechas, horarios e inscripciones abiertas en febrero

    La Colonia de Robótica se desarrollará en dos etapas, del 2 al 12 y del 16 al 26 de febrero, con cinco turnos diarios. Las actividades se realizarán en el CEMPRE, ubicado en Rivadavia 47. Hay 600 cupos disponibles y, pese a que los inscriptos ya superan los 700, las inscripciones continúan abiertas a través de Instagram @_revolucion.digital o por WhatsApp al 336 463-9476.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Tierras del Sol, 200 familias reclaman al Banco Hipotecario y dueños por el desmalezamiento

    Nuevo Paseo Costanero del Cuartel: el Municipio de San Nicolás prevé habilitarlo entre abril y mayo

    Un rapero de San Nicolás fue campeón en un torneo internacional de freestyle en Uruguay

    San Nicolás mantiene una cobertura de agua y cloacas muy superior al promedio nacional

    Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    San Nicolás: Veranico vuelve a la Laguna Descubrí para animar las noches del verano

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás, Social y Doce juegan el domingo

    Unnoba será anfitrión en Expoagro de un encuentro de jóvenes del agro

    San Nicolás: Allanan una celda en la UP3 por una estafa con la venta de lotes a través de redes sociales

    San Nicolás: Preocupación por los reiterados incendios de pastizales en distintos puntos de la ciudad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Jeremías Gastellu, secretario de Obras Públicas y Planificación de la Municipalidad de San Nicolás, detalló todas las obras en las que se está trabajando y los proyectos pensados para este 2026.

    Nuevo Paseo Costanero del Cuartel: el Municipio de San Nicolás prevé habilitarlo entre abril y mayo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Durante el mes de febrero se desarrollará una nueva edición de la Colonia de Robótica, una propuesta educativa que busca acercar a niños y niñas de entre 8 y 13 años al mundo de la tecnología desde el juego, la experimentación y la creación colectiva.

    Vacaciones con ciencia y creatividad en San Nicolás: crece la colonia de robótica
    El Hospital Privado SADIV pondrá en marcha un laboratorio de función pulmonar de alta complejidad

    San Pedro: Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región

    Son 200 las familias que viven en el barrio Tierras del Sol, que hoy atraviesan una enorme preocupación por el crecimiento de los pastizales en distintos terrenos que tienen dueño o pertenecen al Banco Hipotecario. 

    San Nicolás: Tierras del Sol, 200 familias reclaman al Banco Hipotecario y dueños por el desmalezamiento

    La dirección del Hospital Zonal General de Agudos Virgen del Carmen informó el inicio de dos proyectos de infraestructura interna destinados a la modernización de los sectores de Ginecología y Salud Mental.

    El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

    Los hermanos Matteo (7) y Antuan (10) Cerisola, oriundos de Villa Ramallo, fueron seleccionados para participar del Clinics Barça Academy, que se desarrollará en Barcelona entre el 21 y el 28 de marzo, tras destacarse en el campus realizado en Rosario a fines del año pasado. 

    Villa Ramallo: Matteo y Antuan se entrenan en la provincia de Córdoba antes de viajar a Barcelona