Unnoba será anfitrión en Expoagro de un encuentro de jóvenes del agro

Expoagro es el punto de encuentro de todos los actores del sector.

Expoagro 2026 edición YPF Agro será epicentro de un encuentro de jóvenes profesionales del agro, quienes volverán a ocupar un lugar central con una jornada que promete una convocatoria federal y una fuerte impronta formativa. La Jornada Nacional de Jóvenes se realizará el jueves 12 de marzo, desde las 14, en el Tecnódromo Mario Bragachini , dentro del predio ferial y autódromo de San Nicolás .

En esta edición aniversario, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires ( UNNOBA ) será la institución anfitriona del encuentro, acompañando a Expoagro en una iniciativa que combina conocimiento aplicado, innovación tecnológica y proyección profesional para las nuevas generaciones del agro.

La propuesta contará con una agenda dinámica, que incluirá presentaciones de maquinaria agrícola de última generación, demostraciones de enjambre de drones, aplicaciones de robótica y un test drive de tractores Valtra. El objetivo es generar espacios de aprendizaje, intercambio y vinculación directa entre jóvenes, empresas e instituciones del sector.

Hasta el momento, ya confirmaron su participación estudiantes y representantes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, UADE, ACA, Jornaderos Agro, la Red de Jóvenes y FACA , consolidando un ámbito de formación y contacto directo con la tecnología aplicada al agro.

Embed - Expoagro on Instagram: " Expoagro 2026 edición @ypfagro celebra un espacio pensado para los #JóvenesDelAgro, reforzando su rol como punto de encuentro, formación y networking, con actividades, experiencias e iniciativas que potencian las nuevas generaciones del campo argentino. Toda la información está disponible en nuestras historias o en nuestra web, en la sección “Gacetillas”. @rector_unnoba @unnobanoticias @ecanaunnoba @fauba_oficial @lai_agro @semillero_de_jujuy #Expoagro2026 #YPFAgro #AgroJoven #FuturoDelAgro #NetworkingAgro" View this post on Instagram

Unnoba a la cabeza universitaria

“La Jornada de Jóvenes de Expoagro es una propuesta donde se concentran estudiantes de distintas universidades, instituciones y organizaciones en un ambiente coloquial, pensado para compartir, informarse y disfrutar de actividades vinculadas al agro y a la implementación de tecnologías”, explicó el ingeniero agrónomo Leandro Fariña, director del Campo Experimental de la UNNOBA.

Desde la universidad destacaron la relevancia de ser anfitriones de un evento de alcance nacional e internacional. “Es un espacio que excede ampliamente lo local. Expoagro es el punto de encuentro de todos los actores del sector agropecuario y un ámbito donde la actualidad del agro se vive en primera persona”, señalaron.

En ese marco, remarcaron que uno de los principales desafíos para estudiantes y jóvenes profesionales es la velocidad de los cambios tecnológicos y productivos.

“Trabajamos para formar profesionales con capacidad de planificación, una mirada integral de los sistemas productivos y habilidades para resolver problemas. Hoy el agro muestra una alta adopción de tecnologías y los futuros profesionales deben estar preparados para incorporarlas y aprovecharlas al máximo”, sostuvo Fariña. “Trabajamos para formar profesionales con capacidad de planificación, una mirada integral de los sistemas productivos y habilidades para resolver problemas. Hoy el agro muestra una alta adopción de tecnologías y los futuros profesionales deben estar preparados para incorporarlas y aprovecharlas al máximo”, sostuvo Fariña.

Como universidad pública, también subrayó el compromiso de generar ámbitos de intercambio y vinculación. “Ser anfitriones nos permite acercar a los jóvenes a la realidad productiva, mostrar nuestras propuestas académicas y participar activamente de un espacio donde se construye el presente y el futuro del agro”, concluyó.

De todo el territorio nacional

Entre los grupos que dirán presente en la Capital Nacional de los Agronegocios estará Semillero UNJu, una iniciativa integrada por estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.

Descargar foto portada

“Para muchos de nosotros, Expoagro era completamente desconocida. Cuando un profesor nos habló de la muestra, sentimos que se nos abría un mundo nuevo”, contó Aimé Ramos, estudiante de agronomía e integrante del proyecto.

A partir de esa motivación, el grupo se organizó para viajar desde Jujuy mediante un trabajo colectivo que incluyó la producción y venta de plantines, la siembra de una hectárea de maíz y distintas acciones para recaudar fondos.

“Este proyecto nos permitió empezar a adquirir experiencia real como futuros ingenieros agrónomos: tomar decisiones, equivocarnos, aprender y trabajar en equipo. Somos estudiantes que están siendo formados como semillas, para poder dar frutos el día de mañana”, expresó Ramos, destacando además el acompañamiento de los docentes.

Para el grupo, participar de Expoagro significa ampliar conocimientos, generar contactos y acercarse al mundo profesional. “Queremos ser profesionales actualizados, saber qué pasa en el país y dónde buscar oportunidades. Creemos que en la megamuestra vamos a poder ampliar nuestra mirada y nuestra red”, señaló.

Formación y futuro profesional

Desde la Facultad de Agronomía de la UBA, la jornada también es vista como una instancia clave de formación. “Nuestro objetivo es acompañar al estudiante durante toda su carrera universitaria y, especialmente, vincularlo con el medio profesional desde el inicio”, explicó Estanislao Rueda, referente de la agrupación Línea de Agronomía Independiente (LAI), próximo a finalizar sus estudios en FAUBA.

En ese sentido, remarcó que la participación en la Jornada Nacional de Jóvenes es “una gran oportunidad para conocer estudiantes de distintos puntos del país, con quienes seremos futuros colegas, y para ver en vivo las últimas tecnologías del rubro, que serán parte de nuestro trabajo profesional”.

Descargar foto 4

Rueda agradeció la invitación y destacó la expectativa de una amplia participación estudiantil. “Esperamos que muchos puedan aprovechar esta experiencia, que combina formación, tecnología y contacto directo con el sector productivo”, afirmó.

En el año de su 20° aniversario, Expoagro edición YPF Agro vuelve a demostrar que pensar el desarrollo del agro también implica abrirles las puertas a quienes hoy se están formando y serán protagonistas del sector en los próximos años.