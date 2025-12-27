Una mujer denunció al marido por violencia de género, restableció el vínculo y reclamó que no vaya a juicio

La mujer intentó encadenarse en la puerta de la Fiscalía para levantar la denuncia de violencia de género contra su marido y evitar que el sujeto vaya a juicio en febrero.

Un grave episodio de tensión se registró en la noche del viernes frente al Ministerio Público Fiscal de Pergamino, cuando una mujer de 41 años se encadenó en el ingreso del edificio para reclamar que no avance una causa judicial por violencia de género iniciada contra su pareja a comienzos de este año.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 en el edificio del Ministerio Público Fiscal, ubicado en calle Merced 865, donde la mujer permaneció en la escalera de acceso principal empuñando una cadena, con la intención de visibilizar su reclamo ante la Fiscalía .

Según se informó oficialmente, la mujer había denunciado a su pareja por un episodio de violencia de género a principios de 2025. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 y actualmente tiene fecha de debate fijada para febrero de 2026.

Con el correr de los meses, la denunciante habría retomado la convivencia con el hombre y, en ese contexto, se presentó el viernes por la noche para exigir hablar con el fiscal interviniente, manifestando su deseo de que la causa no continúe su curso judicial.

Fuentes policiales indicaron que la mujer se encontraba en un marcado estado de excitación y realizó amenazas de autolesión, incluyendo la posibilidad de quitarse la vida y prenderse fuego en el lugar, lo que motivó la inmediata intervención del personal del Comando de Patrullas.

Ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo de emergencia y se convocó a personal de salud, que asistió a la mujer en el lugar y dispuso su traslado al Hospital San José para una evaluación integral por parte del servicio de Salud Mental.

La mujer quedó internada de manera preventiva para su contención y seguimiento profesional, mientras que el episodio fue puesto en conocimiento de la Fiscalía interviniente, que continúa con la tramitación de la causa por violencia de género conforme a la normativa vigente.

Desde el ámbito judicial se recordó que este tipo de procesos no dependen únicamente de la voluntad de las partes, dado que se trata de delitos de acción pública enmarcados en la legislación de protección integral contra la violencia de género.

El marido en presunto estado de ebriedad

Algunos testigos de lo ocurrido manifestaron que minutos después apareció el marido en un presunto estado de ebriedad cuando ya la ambulancia llevaba asistida a la mujer al Hospital San José.

Es muy frecuente que las mujeres que son víctimas de violencia de género retomen el vínculo con el agresor e intenten levantar la denuncia para que no prospere el proceso penal contra el sujeto con el que volvieron a establecer una relación de convivencia.

Se abrió un nuevo caso judicial

La Fiscalía 7 del fiscal Fernando D´Elío, que está de turno actualmente, inició una nueva instrucción judicial por el episodio ocurrido en la noche de este viernes frente al edificio del Ministerio Público Fiscal de Merced 865.

La causa a juicio

Para febrero del año que viene, tras la feria judicial del receso estival, está fijada la fecha de realización del juicio oral que tiene a la mujer como víctima y al marido como victimario de un episodio de violencia de género.

No va a ser la primera vez que una mujer tenga que declarar como testigo para ratificar la denuncia contra el sujeto que al momento de celebrarse el juicio ya sea nuevamente su conviviente por haber reanudado la relación tras el episodio de violencia de género que generó la causa penal.

Teniendo en cuenta lo ocurrido en la noche de este viernes frente a la Fiscalía es muy probable que su declaración no afecte a quien fue su agresor y actualmente es quien mantiene una relación de convivencia.

Probablemente sus manifestaciones sean que no recuerde lo ocurrido y brinde respuestas vagas sin ser definiciones categóricas que afecten a quien denunció por agresiones.

La mujer manifestó su férrea voluntad de interrumpir el proceso penal que tiene involucrado a su pareja.

El fiscal Nelson Mastorchio tiene a su cargo la acusación en el proceso penal por violencia de género en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4.

Desde la Fiscalía mantendrán la imputación en el juicio oral y sostendrán la estrategia acusatoria basándose en las pruebas obtenidas en el debate con la historia clínica que estableció el carácter de las lesiones sufridas y las intervenciones de peritos psicológicos que acreditaron la situación de vulnerabilidad de la mujer y el carácter del sujeto.