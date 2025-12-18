jueves 18 de diciembre de 2025
    • Un médico jubilado fue víctima de una estafa virtual tras un falso anuncio de IOMA en Facebook

    Un traumatólogo jubilado de Pergamino perdió casi un millón de pesos tras ingresar a un anuncio apócrifo en Facebook que simulaba ser institucional de Ioma.

    18 de diciembre de 2025 - 12:38
    Ioma viene alertando sobre maniobras de estafas a través de falsas publicaciones en redes sociales.

    Ioma viene alertando sobre maniobras de estafas a través de falsas publicaciones en redes sociales.

    LA OPINION

    Un reconocido médico traumatólogo jubilado de Pergamino fue víctima de una estafa virtual luego de hacer click en una publicación falsa que circulaba en la red social Facebook y que simulaba pertenecer a la obra social IOMA. El engaño le provocó una pérdida millonaria de dinero de su cuenta bancaria personal y ya es investigado por la Justicia.

    La estafa en un bar fue con el falso pago con una billetera virtual cuyo pago no se acreditó.

    Aprehendieron a un sujeto por una presunta estafa en un bar céntrico tras simular un pago virtual
    Poggioli fue asistido por testigos y la ambulancia de Medicar lo trasladó al Hospital.

    Buscan testigos de un siniestro vial ocurrido en el Terraplén que terminó con la muerte de un hombre

    Estafa

    El hecho ocurrió en la tarde del martes 16 de diciembre, cuando el profesional, de 78 años, se encontraba en su domicilio y navegaba por Facebook. En ese contexto, observó una publicación que aparentaba ser oficial de IOMA y que ofrecía supuestos descuentos y beneficios exclusivos para jubilados. Confiando en la veracidad del anuncio, el hombre accedió al enlace.

    A partir de ese primer contacto, comenzó a recibir mensajes a través de la aplicación WhatsApp por parte de personas que se presentaron como representantes de la obra social. Mediante un ardid cuidadosamente diseñado, lograron que la víctima aportara datos personales sensibles y también información vinculada a su cuenta del Banco Provincia.

    Minutos después de brindar esos datos, el médico jubilado advirtió movimientos extraños en su cuenta bancaria y constató que se había realizado una transferencia por un monto total de 999.999,99 pesos, dinero que fue debitado sin su autorización y enviado a una cuenta de un tercero.

    Al tomar conocimiento de la maniobra, el damnificado realizó la denuncia correspondiente, lo que dio lugar a la apertura de una causa penal caratulada como “Estafa”. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, que ahora intenta identificar a los responsables del fraude y rastrear el destino del dinero sustraído.

    Desde las fuerzas de seguridad reiteraron las recomendaciones a la población, especialmente a personas mayores, para extremar precauciones ante este tipo de publicaciones engañosas que circulan en redes sociales. Recordaron que organismos oficiales y entidades bancarias no solicitan datos personales ni claves a través de enlaces, mensajes de WhatsApp o redes sociales, y que ante cualquier duda es fundamental consultar por canales oficiales antes de brindar información sensible.

