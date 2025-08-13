miércoles 13 de agosto de 2025
    Un auxiliar de una Escuela sufrió un brote psicótico y debió ser sedado por un médico de la ambulancia de Same

    Un auxiliar de la educación, de 34 años, que se desempeña en tareas de limpieza, sufrió un brote psicótico que requirió la rápida intervención de profesionales.

13 de agosto de 2025 - 12:02

    13 de agosto de 2025 - 12:02
    Escuela Secundaria 4 de Mitre y Merced.

    Escuela Secundaria 4 de Mitre y Merced.

    LA OPINION

    Un grave incidente alteró la tranquilidad de la Escuela Secundaria N° 4 para Adultos, ubicada en la intersección de Mitre y Merced, durante el turno noche de este martes.

    Un auxiliar de la educación, de 34 años, que se desempeña en tareas de limpieza, sufrió un brote psicótico que requirió la rápida intervención de personal médico y de emergencias para contener la situación.

    El episodio ocurrió mientras se desarrollaban las clases en los distintos salones, donde cursan personas adultas que buscan finalizar sus estudios secundarios. Según relataron testigos, todo comenzó a raíz de un incidente menor que, por razones que aún se desconocen, habría desencadenado una alteración emocional de gran intensidad en el trabajador. Si bien trascendió que el auxiliar ya habría presentado episodios de inestabilidad en otras ocasiones, fuentes vinculadas a la comunidad educativa indicaron que nunca se había manifestado con la magnitud que tuvo esta vez.

    Intervención del médico de Same

    La crisis fue de tal envergadura que compañeros y estudiantes no pudieron contenerlo por sus propios medios, por lo que se solicitó la presencia del SAME. Una ambulancia acudió de inmediato y el equipo médico evaluó la necesidad de aplicarle un sedante para evitar que pudiera lastimarse a sí mismo o a terceros. Una vez estabilizado, el hombre fue inmovilizado en una camilla y trasladado al Hospital San José, donde quedó bajo observación y recibió asistencia médica, psicológica y psiquiátrica en el pabellón de salud mental.

    Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque quienes presenciaron el hecho manifestaron estar profundamente conmocionados por la situación. Autoridades educativas expresaron su preocupación y destacaron que, si bien se trató de un hecho aislado, se evaluarán medidas para reforzar los protocolos de actuación ante episodios de crisis de salud mental en el ámbito escolar.

    Escuela nocturna

    La Escuela Secundaria N° 4 funciona en horario nocturno y brinda trayectos educativos para adultos, con una matrícula diversa en edad y ocupaciones. La rutina habitual de clases se vio interrumpida por un hecho que dejó en claro la importancia de contar con respuestas rápidas y coordinadas entre el personal docente, no docente y los servicios de emergencia.

