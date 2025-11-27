Se desarrolló la última sesión ordinaria del Consejo Escolar con la actual composición de autoridades

Los integrantes de la gestión del Consejo Escolar 2023 - 2025: los consejeros escolares Gonzalo Aguerre; Matías Moyano; Analía Capriotti; Silvia Yotti; Mariela Llop y Mariano Bocanera.

El mes que está por comenzar va a generar cambios de autoridades en el Consejo Escolar que se van renovando cada dos años por la renovación por mitades de sus integrantes por las elecciones generales que le van dando a paso a nuevos consejeros escolares elegidos por el voto popular.

Mariano Bocanera será el nuevo presidente del Consejo Escolar de Pergamino

El miércoles de esta semana se desarrolló la última sesión ordinaria del cuerpo de consejeros escolares con la integración de autoridades que termina de presidir la profesora Mariela Llop.

Los integrantes del cuerpo de consejeros escolares trataron los últimos temas pendientes sobre Infraestructura Escolar; Servicio Alimentario y de personal de las escuelas de gestión estatal del distrito Pergamino en la sala de sesiones del organismo educativo de Alem 399 planta alta.

Una vez que tomaron decisiones sobre los distintos aspectos de la educación provincial que funcionan bajo la órbita del Consejo Escolar hicieron una despedida informal al terminar un ciclo de trabajo juntos.

El 10 de diciembre concluye el mandato de las autoridades del organismo educativo y empieza a funcionar con una nueva composición.

En la actualidad el Consejo Escolar Pergamino está presidido por Mariela Llop; el vicepresidente es Matías Moyano; el secretario es Mariano Bocanera; la tesorera es Silvia Yotti y los vocales son Gonzalo Aguerre y Analía Capriotti.

Es una gestión que deja una impronta de trabajo en equipo y compañerismo para resolver cuestiones cotidianas con problemáticas en las escuelas de Infraestructura; SAE y recursos humanos.

En estos días terminan su mandato y dejan de formar parte del organismo educativo: Mariela Llop y Analía Capriotti. En tanto, Gonzalo Aguerre fue reelecto por un nuevo mandato popular en las últimas elecciones y seguirá siendo parte de las autoridades en la próxima gestión.

Nuevo Consejo Escolar

En este sentido, las nuevas autoridades del Consejo Escolar por el período 2025 - 2027 son:

Presidente: Mariano Bocanera.

Vicepresidente: Matías Moyano.

Secretaria: Silvia Yotti.

Tesorero: Gonzalo Aguerre.

Vocales: Fabricio Bernaus y Cinthia García.

Despedimos a las autoridades que están terminando su gestión y le brindamos la bienvenida a quienes se incorporan.

Agradecemos el trabajo mancomunado de las consejeras escolares Mariela Llop y Analía Capriotti porque ambas supieron liderar equipos de trabajo con empatía y presencia permanente con los directivos de las escuelas, docentes, auxiliares y administrativos del sistema educativo provincial en el distrito Pergamino.

Desde el Consejo Escolar reconocemos que dejan su impronta y un legado de trabajo que seguiremos desarrollando.