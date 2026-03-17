Uber llegó, y Pergamino necesita reglas claras: un proyecto quiere cambiar eso

Pergamino tiene remises y tiene vecinos que piden viajes por Uber . Lo que no tiene, todavía, es una norma municipal que regule todo eso junto y en pie de igualdad. Un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Donato Cignoli, del bloque Juntos por el Cambio — Hechos, podría cambiar esa situación: propone reemplazar las ordenanzas que regulan el sector desde 2012 y 2013 por un régimen integral que incorpore las plataformas digitales, habilite el moto-taxi y mejore las condiciones para quienes usan el servicio a diario. Pero para que todo eso ocurra, primero tiene que ser debatido y votado en el Concejo.

La irrupción de Uber en ciudades de todo el país dejó en evidencia que los marcos regulatorios del transporte individual quedaron desactualizados. En Pergamino, como en la mayoría de los municipios del interior bonaerense, las normas vigentes fueron pensadas en un mundo sin aplicaciones, sin geolocalización y sin calificaciones de conductor. El proyecto de Cignoli reconoce esa tensión y propone resolverla de frente: en lugar de ignorar a Uber o intentar prohibirla, la incorpora al sistema municipal con obligaciones concretas.

Si la ordenanza se aprueba, Uber y las plataformas que pudieran llegar en el futuro deberían inscribirse en un registro municipal —el llamado RUDTIP, Registro Único Digital de Transporte Individual de Pasajeros— y garantizar que todos los conductores y vehículos que operen a través de ellas estén debidamente habilitados. El usuario que pida un viaje por una aplicación podría verificar, en ese registro público, si quien lo lleva cuenta con la autorización del municipio.

El impacto más directo para el pasajero estaría en la transparencia del precio y en la cantidad de opciones disponibles. El proyecto establece que todos los prestadores deberían informar la tarifa antes de confirmar el viaje, ya sea a través de la aplicación, un código QR en el vehículo, exhibición en el local o comunicación verbal. Esto terminaría con una situación que muchos vecinos conocen: subirse sin saber exactamente cuánto va a costar el trayecto.

Las tarifas serían libres, sin mínimos ni máximos fijados por el municipio. La apuesta es que más competencia entre prestadores —incluyendo Uber— derive en mejores precios y mejor servicio para quien elige moverse así por la ciudad.

También podría habilitarse por primera vez el moto-taxi en Pergamino, una modalidad que ya funciona en otras ciudades del país y que permitiría transportar un pasajero en motovehículo, exclusivamente a través de plataformas digitales y con casco obligatorio para ambas partes. Para traslados cortos dentro de la ciudad, podría representar una alternativa más rápida y económica que las opciones actuales.

Conductores verificados y más seguridad para el pasajero

Uno de los puntos centrales del proyecto es que todos los conductores, sin importar si trabajan para una agencia tradicional o a través de Uber, deberían estar inscriptos en el registro municipal y acreditar que no tienen antecedentes penales por delitos dolosos. Los que operen vía plataformas digitales necesitarían además un certificado municipal de aptitud específico.

El proyecto también limitaría la jornada de conducción a ocho horas continuas, una medida orientada a reducir la fatiga al volante, y establece obligaciones precisas en materia de seguros, estado del vehículo e inspecciones periódicas. Las personas con discapacidad o movilidad reducida tendrían prioridad en el despacho, y los conductores estarían obligados a asistirlas en el ascenso y descenso, incluyendo el transporte de sillas de ruedas y otros elementos de movilidad.

El debate recién empieza

La iniciativa fue ingresada el 13 de marzo de 2026 y deberá ser tratada en comisión antes de llegar al recinto. El sector de taxis y remises tradicionales, que ya viene sintiendo la presión de Uber, tendrá su lugar en ese debate. La pregunta que el Concejo Deliberante de Pergamino deberá responder es si la ciudad prefiere seguir regulando el transporte con normas de hace más de una década o actualizar las reglas para un mercado que ya cambió, con o sin ordenanza.

Régimen Integral de Transporte Individual de Pasajeros del Partido de Pergamino