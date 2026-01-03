Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro y a su esposa tras ataques sobre Caracas

Trump afirmó que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados y sacados del país tras una ofensiva aérea. Maduro será imputado en Nueva York

Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y los sacó de Venezuela , pocas horas después de una ofensiva militar que incluyó ataques sobre Caracas y otras ciudades. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que se desconoce el paradero del líder chavista y exigió una prueba de vida.

“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y sacado del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Próximamente se brindarán más detalles. Hoy habrá una conferencia de prensa a las 11 A.M. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto!

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país”, expresó el mandatario, que definió la misión como una acción coordinada por fuerzas de seguridad norteamericanas.

Poco después, en diálogo con The New York Times, Trump celebró el resultado: “Fue una operación brillante”, dijo, y adelantó que responderá sobre la participación del Congreso durante la conferencia.

En esa misma entrevista, el Presidente agregó que EE.UU. busca recuperar su influencia estratégica en el país: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí… y queremos recuperarlo”.

Delcy Rodríguez pidió una prueba de vida y ratificó el estado de excepción

Tras conocerse el anuncio de Trump, Delcy Rodríguez sostuvo que se desconoce el paradero de Maduro y su esposa y reclamó una prueba de vida. Además, afirmó que Maduro había dejado firmado el decreto de estado de excepción, y que ella lo hará cumplir.

Con ese decreto, según explicó, quedarían suspendidas garantías constitucionales en todo el territorio venezolano.

Rubio aseguró que no habrá más ataques, según un senador

En paralelo, un senador estadounidense informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no se planifican nuevos ataques en Venezuela. Además, señaló que Maduro fue arrestado como parte de una orden de captura y será trasladado para enfrentar cargos criminales.

En la misma línea, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó: “Es un nuevo amanecer. El tirano se ha ido. Finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes”.

Milei celebró el anuncio

En la Argentina, la noticia generó reacciones inmediatas. El presidente Javier Milei celebró la captura anunciada por Estados Unidos con un mensaje breve: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”.

Los ataques en Caracas y el clima de tensión

Durante las primeras horas del sábado se reportaron explosiones en Caracas y otras ciudades cercanas, lo que provocó escenas de tensión en la población, con personas corriendo por la calle tras los estruendos.

Según la información difundida, se registraron ataques a instalaciones militares y puntos estratégicos, entre ellos la base aérea La Carlota, además de estallidos en La Guaira e Higuerote. CNN reportó que el primer estallido se escuchó a la 01.50 y que algunas zonas de la ciudad quedaron sin electricidad. Una segunda explosión se percibió alrededor de las 02.38, mientras continuaba el sobrevuelo de aeronaves.

Luego de la ofensiva, el régimen chavista acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares y declaró el estado de emergencia.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, expresó el Gobierno venezolano en un comunicado.

En medio de la situación, la televisora estatal venezolana mantuvo su programación habitual y recién horas más tarde replicó el mensaje oficial.

Reacciones internacionales: Petro y Cuba

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, repudió los ataques y advirtió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta todo el mundo. Bombardean con misiles. Deben reunirse la OEA y la ONU de inmediato”. Además anunció la movilización del Ejército colombiano hacia la frontera con Venezuela.

Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel también condenó la operación y exigió reacción internacional.

El comunicado de Pamela Bondi

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales.