sábado 03 de enero de 2026
    • Estados Unidos atacó objetivos militares en Venezuela: reportan explosiones en Caracas y estado de emergencia

    Fuertes explosiones sacudieron Caracas y zonas costeras; el régimen denunció una agresión y decretó emergencia.

    3 de enero de 2026 - 07:45
    imágenes del ataque en Venezuela

    Luis James / AFP

    Venezuela vivió una madrugada de máxima tensión tras reportes de explosiones y sobrevuelo de aeronaves en Caracas y en zonas costeras como La Guaira e Higuerote. El régimen de Nicolás Maduro denunció una “agresión militar” de Estados Unidos y declaró el estado de emergencia.

    Marco Rubio y Nicolás Maduro

    Marco Rubio afirma que Maduro no es presidente y Landau celebra "un nuevo amanecer" para Venezuela
    Nicolás Maduro y su esposa

    Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro y a su esposa tras ataques sobre Caracas

    Explosiones en Caracas y alarma en la capital

    La madrugada del sábado se registraron al menos siete explosiones en Caracas, acompañadas por reportes de aviones volando a baja altura y cortes de energía en algunos sectores. El movimiento activó temor en la población, que salió a la calle en medio de la incertidumbre, mientras las autoridades comenzaron a desplegar operativos de seguridad.

    Según testimonios recogidos por medios locales e internacionales, una de las zonas señaladas como objetivo habría sido la base aérea La Carlota, una instalación estratégica que funciona como aeropuerto militar. Sin embargo, hasta el momento no hubo un parte oficial que confirme con precisión qué infraestructura fue alcanzada ni el saldo de daños o víctimas.

    Qué dice el régimen de Maduro

    El gobierno venezolano difundió un comunicado en el que repudió lo sucedido y lo calificó como una “gravísima agresión” sobre su territorio y su población. Como respuesta inmediata, decretó un estado de emergencia y ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad y organismos de defensa para evaluar el impacto de los ataques.

    Desde el oficialismo venezolano sostienen que el episodio constituye un hecho de gravedad internacional y reclamaron una reacción urgente de la comunidad internacional.

    Estallidos en La Guaira e Higuerote y versiones en expansión

    En paralelo, medios venezolanos mencionaron explosiones en La Guaira, al norte de Caracas, y en Higuerote, localidad costera del estado Miranda. También circularon en redes sociales imágenes de incendios y columnas de humo.

    Un trasfondo de escalada y presión regional

    El episodio ocurre luego de semanas de escalada verbal y operativa en torno a Venezuela, con denuncias cruzadas sobre narcotráfico, contrabando y operaciones en el Caribe. El gobierno venezolano había denunciado previamente que la presión internacional buscaba debilitarlo y forzar un cambio de poder.

    La tensión también repercutió en la región: mandatarios aliados del chavismo expresaron alarma y reclamaron intervención diplomática urgente.

