Tránsito: en 60 días retuvieron 200 motos y solo un 35% fueron restituidas a sus propietarios

“Este no es un accionar aislado ni esporádico. Se trata de un trabajo planificado, constante y articulado entre distintas áreas del Estado. La decisión es clara: no vamos a permitir que motos en infracción sigan circulando si no cumplen con las normas establecidas”, agregó el contador, docente y técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana que está al frente de esta dependencia municipal con sede en calle Tucumán al 200.