viernes 26 de diciembre de 2025
    • Siniestro vial: una mujer sufrió una fractura tras chocar en moto con una camioneta que trasladaba un carro

    El impacto provocó que la conductora del rodado menor cayera pesadamente sobre la calzada, sufriendo una fractura en una de sus piernas.

    26 de diciembre de 2025 - 13:57
    Los rescatistas colaboraron en la asistencia de la mujer lesionada para entablillarla y ascenderla a la camilla de la ambulancia que la trasladó al Hospital San José.

    LA OPINION
    Por causas que son materia de investigación, una motocicleta conducida por una mujer colisionó con una camioneta que circulaba por el lugar y que, además, remolcaba un carro con tanques destinados al almacenamiento de líquidos. El impacto provocó que la conductora del rodado menor cayera pesadamente sobre la calzada, sufriendo una fractura en una de sus piernas.

    Asistencia a Same y traslado al Hospital

    Tras el aviso al sistema de emergencias, al lugar se desplegó un amplio operativo que incluyó la intervención de rescatistas, personal policial, móviles de la Patrulla Urbana Municipal y una ambulancia del SAME. Dada la complejidad de las lesiones, el médico y el ambulanciero solicitaron la colaboración de los brigadistas para asistir a la mujer herida.

    Los rescatistas procedieron a inmovilizar a la motociclista en el lugar del siniestro, entablillando el miembro lesionado y colaborando en su traslado hasta la camilla de la unidad de emergencias sanitarias. Una vez estabilizada, la mujer fue derivada al Hospital San José para la realización de estudios complementarios y una atención médica especializada.

    La causa fue caratulada como “lesiones graves culposas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio correspondiente, con intervención del fiscal Fernando D’Elío. En ese marco, peritos de Policía Científica realizaron las pericias de rigor en la escena del choque, con tareas de relevamiento, registros fotográficos y mediciones, a fin de determinar la mecánica del impacto y establecer responsabilidades.

    El tránsito en la zona se vio parcialmente restringido durante varios minutos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. La investigación continúa en curso.

