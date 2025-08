Silvina Román: "Zárate está abandonada y sin rumbo"

“No vengo de la política, vengo del trabajo real. Quiero representar a los que sienten que los políticos se ocupan solo de sus propios problemas y no de los de la gente.”

“Tenemos 48 asentamientos, barrios sin agua, sin cloacas, sin asfalto. Las plazas están destruidas, las calles son intransitables y la iluminación es deficiente.”

A modo personal, agregó:

“Vivo a diez cuadras de la intendencia y no tengo agua corriente.”

También cuestionó el funcionamiento del COZ (Cuerpo de Ordenamiento Zárate):

“Es una tomada de pelo. Son chicos expuestos, sin herramientas. Hasta que no llega un patrullero, no pueden intervenir. Esperemos que no pase una desgracia.”

Duras críticas a la gestión de Marcelo Matzkin

Consultada por el actual intendente, Román fue tajante:

“Es un espanto. Gobierna a los tumbos, saca decretos, está lejos de la gente. Prometieron orden y trajeron más abandono.”

Y cargó con dureza contra su armado político:

“El segundo candidato del intendente hace un año hacía campaña por Kicillof. Un papelón.”

“Nos diferencia que tenemos algo para mostrar: San Nicolás”

Desde Hechos aseguran tener un modelo que ya dio resultados:

“Manuel Passaglia demostró en San Nicolás que se puede mejorar la vida de la gente. Es la ciudad que más creció en los últimos años del país.”

Román aseguró que el espacio busca salirse de la grieta:

“Ni Cristina ni Milei. Somos gestión, resultados y cercanía con el vecino.”

“Vamos a exigir al intendente que cumpla con sus deberes”

Entre sus propuestas para el Concejo, Román puso el foco en lo concreto:

“No vamos a perder tiempo en peleas estériles. Vamos a controlar cómo se gastan los recursos públicos y exigir obras, seguridad, educación y planificación urbana.”

Aseguró también que su compromiso es colectivo:

“No es una decisión personal, es una decisión colectiva. Hay que reordenar prioridades. Zárate no puede estar condenada al abandono.”