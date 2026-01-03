sábado 03 de enero de 2026
    Serían menores de edad los ladrones de una moto tras romper la vidriera del local en avenida Ugarte y Baradero

    Tres sospechosos rompieron una vidriera blindada y escaparon con el rodado, mientras la Justicia analiza cámaras y pistas clave.

    3 de enero de 2026 - 15:12
    Los ladrones rompieron el vidrio y por el agujero pasaron la moto Yamha XTZ 250 enduro negra que sustrajeron.

    Los ladrones rompieron el vidrio y por el agujero pasaron la moto Yamha XTZ 250 enduro negra que sustrajeron.

    LA OPINION

    Un importante operativo policial y judicial se desplegó en desde la madrugada de este sábado tras el robo de una motocicleta de alta cilindrada en un local comercial ubicado en la intersección de avenida Marcelino Ugarte y Baradero, en Pergamino.

    El hecho ocurrió minutos antes de las 5:00 y fue perpetrado por al menos tres sujetos que actuaron con rapidez y violencia.

    El comercio pertenece al reconocido ex motociclista del Rally Dakar, Gustavo Bassi, y a su familia, quienes se encontraban consternados por lo sucedido. Según relató el propio Bassi, los delincuentes utilizaron un adoquín de la vereda para impactar contra un panel de vidrio blindado de la vidriera lateral que da a calle Baradero. Tras varios golpes, lograron abrir un boquete de considerables dimensiones que les permitió acceder al interior del local.

    Ladrones filmados

    Una vez dentro, los ladrones se apoderaron de una motocicleta Yamaha XTZ 250 enduro, de color negro y condición cero kilómetro. El rodado fue sacado “de tiro” y los sospechosos intentaron huir en dirección al barrio Virgen de Itatí. Sin embargo, ese primer intento de escape se vio frustrado por la presencia de un talud de tierra de más de tres metros de altura, que no pudieron atravesar.

    Ante esa dificultad, los individuos regresaron hacia avenida Marcelino Ugarte y continuaron la huida empujando la motocicleta, mientras uno de los cómplices oficiaba de apoyo. Para los investigadores, existe la sospecha de que utilizaron la traza que conecta la avenida con el barrio Virgen de Itatí, por donde antiguamente corrían las vías del ex Ferrocarril Belgrano, lo que les habría permitido ganar distancia rápidamente.

    No se descarta que el vehículo sustraído haya sido trasladado finalmente hacia el barrio Jorge Newbery. Además, una de las líneas investigativas señala que entre los autores podría haber al menos un menor de edad, quien recientemente habría estado involucrado en otros episodios delictivos bajo análisis del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

    El fiscal Francisco Furnari, a cargo de la UFI Nº 8, ordenó un amplio despliegue de brigadas y escuadrones policiales dependientes de la Jefatura Departamental Pergamino y de la DDI local, con el objetivo de recolectar indicios que permitan identificar y localizar a los tres sospechosos. En ese marco, Gustavo Bassi aportó a la investigación los registros de las cámaras de seguridad internas y externas del comercio, que captaron cada una de las maniobras de los ladrones.

    Como dato llamativo, durante la misma madrugada apareció abierta la puerta de otro local de venta de motocicletas, repuestos y taller oficial Yamaha, ubicado en Italia entre Echevarría y Pinto, frente a la plaza 25 de Mayo. Ese comercio también pertenece a la familia Bassi, quienes no pudieron constatar el faltante de elementos, aunque el hecho también es analizado por los investigadores.

    La causa podría pasar al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde el fiscal Horacio Oldani encabeza la instrucción judicial, mientras se mantiene un estricto hermetismo sobre las pruebas reunidas para no entorpecer la pesquisa.

