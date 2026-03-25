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    • Seguridad en Baradero: la jefa comunal solicitaría su salida del cargo

    La jefa policial de la ciudad de Baradero habría decidido dar un paso al costado por motivos personales.

    25 de marzo de 2026 - 10:37
    Sosa llegó a Baradero en 2025 por pedido del Intendente Esteban Sanzio. A fine de dicho año fue ascendida en su cargo.

    Sosa llegó a Baradero en 2025 por pedido del Intendente Esteban Sanzio. A fine de dicho año fue ascendida en su cargo.

    tulineadirecta.com.ar

    La estructura de la seguridad en Baradero atraviesa horas de definiciones. La jefa de la Policía Comunal, de la ciudad, Valeria Sosa, solicitaría su relevo del cargo tras argumentar motivos personales, en una decisión que ya fue comunicada puertas adentro y que se formalizaría ante la Superintendencia de Seguridad Región Norte.

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    Motivos personales detrás de la decisión

    Según pudo saberse a través de fuentes cercanas a la fuerza, Sosa habría tomado la determinación de dejar su cargo debido a cuestiones personales que le impiden continuar al frente de la Jefatura Comunal. La decisión no estaría vinculada a conflictos internos ni a situaciones operativas, sino a una evaluación estrictamente personal.

    En ese marco, la funcionaria ya habría informado a los efectivos de la Comisaría local sobre su intención de dar un paso al costado, lo que generó sorpresa en el ámbito policial, teniendo en cuenta su reciente consolidación en el cargo.

    Una gestión reciente con respaldo político

    Valeria Sosa había asumido en Baradero durante 2025, en el marco de una reestructuración impulsada por el intendente Esteban Sanzio. Su llegada fue interpretada como una apuesta a reforzar la conducción policial en el distrito.

    A fines de ese mismo año, Sosa fue ascendida, lo que consolidó su posicionamiento dentro de la estructura de seguridad regional. Durante su gestión, se buscó fortalecer la presencia policial y mejorar la coordinación con otras áreas del Estado local.

    El trámite formal y lo que viene en Baradero

    De acuerdo a la información disponible, la nota formal solicitando el relevo sería presentada ante la Superintendencia de Seguridad Región Norte, organismo que deberá evaluar la situación y definir los pasos a seguir.

    Mientras tanto, se abre un escenario de transición en la conducción de la Policía Comunal de Baradero. En las próximas horas podrían conocerse definiciones respecto a quién quedará a cargo de manera interina o si se designará un reemplazo definitivo.

    La salida de Sosa marca un nuevo movimiento dentro del esquema de seguridad local, en un contexto donde las autoridades buscan sostener la operatividad y garantizar la continuidad del servicio policial en el distrito.

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