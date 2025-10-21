Baradero: final de la segunda edición de La Posta de la Historia en Casa Suiza

Baradero se prepara para el cierre de la segunda edición de La Posta de la Historia , un proyecto educativo que busca fortalecer el conocimiento histórico y la identidad cultural local entre estudiantes de primer año del nivel secundario. El evento se realizará este martes 21 de octubre, de 8 a 13 horas, en la Casa Suiza (Baradero) .

La jornada final reunirá a 28 divisiones de escuelas de Baradero y localidades cercanas para participar en un concurso de preguntas y respuestas sobre instituciones fundacionales, cultura e historia local. Esta instancia premiará al curso ganador y reconocerá el recorrido de aprendizaje compartido durante todo el año.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Juventudes y acompañada por la Dirección General de Participación y Relaciones con la Comunidad del municipio, con el objetivo de construir identidad desde la memoria colectiva .

El proyecto cuenta con el apoyo de numerosas instituciones locales que aportaron su historia y su vínculo con la comunidad: la Biblioteca Municipal «Fray Luis de Bolaños», Bomberos Voluntarios, el Centro Cultural, el Club Atlético, el Club Sportivo, el Club Tiro Federal, el Honorable Concejo Deliberante, el Museo Histórico Municipal «Alejandro Barbich», la Parroquia Santiago Apóstol, el Rotary Club y la Sociedad Suiza.

Además, la empresa ARDION entregará un premio de $900.000 en órdenes de compra para equipamiento tecnológico, deportivo y bibliográfico, como estímulo al curso ganador.

Identidad, historia y comunidad

“La Posta de la Historia” es más que una competencia: es un proyecto pedagógico y cultural que busca acercar a las nuevas generaciones al patrimonio histórico de la ciudad de forma dinámica y participativa. Al recorrer instituciones, dialogar con referentes locales y apropiarse de la historia compartida, los estudiantes se convierten en protagonistas de su propia memoria colectiva.

Con esta iniciativa, Baradero reafirma su apuesta por una educación que vincula aula y territorio, conocimiento y pertenencia.