San Pedro: Vialidad bonaerense avanza con la repavimentación de la Ruta 191 entre Doyle y Arrecifes

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires , a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la repavimentación de la Ruta Provincial 191 en el tramo comprendido entre San Pedro y Arrecifes . La obra, considerada estratégica, mejorará la circulación y potenciará el desarrollo regional.

La intervención se extiende a lo largo de 48,8 kilómetros, cubriendo el trayecto que une la Ruta Nacional 9 con la Autopista Ruta Nacional 8. Este corredor es clave para el transporte de cargas vinculadas a la producción agroindustrial e industrial del norte bonaerense.

El administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, destacó el impacto del proyecto: “Esta es una obra muy importante para una región que se caracteriza por la actividad industrial y agropecuaria, en la que se genera un alto caudal de tránsito hacia el puerto”, señaló.

Caggiano subrayó además que el Gobierno provincial “sigue apostando por obras que mejoran la conectividad y potencian el desarrollo de las localidades bonaerenses”.

Detalles técnicos de la obra sobre la Ruta 191

Las tareas incluyen la repavimentación integral del trazado, la reconstrucción de banquinas, la reparación de puentes y alcantarillas, y la colocación de defensas vehiculares. También se construyen dársenas y refugios para el transporte público, que brindarán mayor seguridad y comodidad a los usuarios.

El proyecto contempla la renovación de la iluminación y la reciente finalización de los trabajos de refacción en el acceso a la localidad de Santa Lucía, mejorando los ingresos y egresos a las zonas rurales e industriales del corredor.

Una obra clave para la seguridad vial y el desarrollo regional

Desde la Dirección de Vialidad bonaerense remarcaron que la Ruta 191 cumple un rol esencial como nexo entre las Rutas Nacionales 8 y 9, facilitando la conexión logística entre distintas zonas productivas y el puerto de San Pedro.

La repavimentación forma parte del plan de infraestructura vial que impulsa la Provincia para mejorar las condiciones de transitabilidad, reducir los tiempos de viaje y fortalecer el entramado económico del norte bonaerense.