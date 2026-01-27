martes 27 de enero de 2026
    • San Pedro se prepara para el VI Rally Federal: la ciudad se convierte en epicentro del automovilismo

    La VI edición del Rally San Pedro – Copa Fernando “Pichi” Iglesias reunirá pilotos y fanáticos del automovilismo del 13 al 15 de febrero.

    27 de enero de 2026 - 18:00
    San Pedro confirmó la realización del VI Rally San Pedro – Copa Fernando “Pichi” Iglesias, una competencia que ya se consolidó como uno de los eventos deportivos y turísticos más importantes del calendario local y regional. La carrera se disputará los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, con la llegada de pilotos, equipos y público de distintos puntos del país.

    San Pedro Informa

    San Pedro se alista para recibir una nueva edición del Rally Federal San Pedro – Copa Fernando “Pichi” Iglesias, que se disputará del viernes 13 al domingo 15 de febrero. El evento promete convocar a pilotos, equipos y público de distintos puntos del país, consolidándose como un motor deportivo, turístico y económico para la ciudad y la región.

    VI Rally San Pedro: fechas y presentación oficial

    La Municipalidad de San Pedro confirmó que la carrera se realizará entre el 13 y 15 de febrero, y la presentación oficial será este martes 27 de enero a las 11.00 en el despacho del Municipio. El intendente Cecilio Salazar y autoridades de Rally Federal estarán presentes para detallar la organización y los protocolos del evento.

    Recorridos, trazados y homenaje a Fernando “Pichi” Iglesias

    El Rally San Pedro se destaca por sus trazados exigentes y paisajes rurales que desafían a los pilotos. Esta edición llevará nuevamente el nombre de Fernando “Pichi” Iglesias, reconocido referente del automovilismo local, en homenaje a su legado y su pasión por la disciplina.

    Impacto económico y turístico para San Pedro

    El evento no solo es un espectáculo deportivo, sino también un motor económico: se espera ocupación hotelera completa, gran movimiento en la gastronomía y una importante afluencia de visitantes durante el fin de semana. Próximamente se anunciarán los recorridos, horarios y actividades complementarias para los fanáticos y turistas.

