San Nicolás: Tierras del Sol, 200 familias reclaman al Banco Hipotecario y dueños por el desmalezamiento

Son 200 las familias que viven en el barrio Tierras del Sol, que hoy atraviesan una enorme preocupación por el crecimiento de los pastizales en distintos terrenos que tienen dueño o pertenecen al Banco Hipotecario.

Unas 200 familias del barrio Tierras del Sol de San Nicolás reclaman desmalezamiento urgente de terrenos sin habitar, ante el avance de pastizales y el temor por hantavirus. Apuntan a propietarios ausentes y al Banco Hipotecario, intimado por el Municipio, por no cumplir con la limpieza básica que garantice seguridad y salud.

Preocupación por el hantavirus y la falta de mantenimiento La acumulación de pastizales en terrenos sin habitar generó una fuerte alarma entre los vecinos de Tierras del Sol, que temen la aparición de roedores y otros animales peligrosos. El desmalezamiento es considerado una medida clave para prevenir el hantavirus, una enfermedad que en la región volvió a generar preocupación por el aumento de casos.

Reclamos al Banco Hipotecario y a propietarios ausentes Según indicaron desde el barrio, muchos de los lotes pertenecen al Banco Hipotecario o a propietarios que no residen en el lugar. Pese a los reclamos realizados, la respuesta fue escasa. El Municipio intimó formalmente al banco, que realizó una limpieza parcial meses atrás, aunque el crecimiento de los pastizales volvió a ser un problema.

Vecinos que limpian terrenos ajenos y zonas más afectadas Las áreas más comprometidas se concentran sobre calle Del Pozo, aunque también hay terrenos cubiertos de maleza entre viviendas habitadas. En muchos casos, son los propios vecinos quienes desmalezan espacios que no les corresponden. Algunos denunciaron la presencia de roedores y hasta yararás, y otros plantearon la posibilidad de comprar los lotes linderos para evitar futuros riesgos.

