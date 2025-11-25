martes 25 de noviembre de 2025
    • Nueva jornada de salud sexual en el Hospital San José: este viernes colocarán DIU hormonal

    Este viernes por la mañana, el Hospital San José de Pergamino llevará adelante una nueva jornada de colocación de DIU hormonal.

    25 de noviembre de 2025 - 15:28
    No hay límite de edad para colocarse el DIU hormonal.

    No hay límite de edad para colocarse el DIU hormonal.

    FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

    El Hospital San José continúa fortaleciendo sus políticas de salud sexual y reproductiva. Este viernes por la mañana se realizará una nueva jornada de colocación de DIU hormonal, en el marco de un programa que busca derribar barreras, facilitar el acceso a métodos anticonceptivos seguros y acompañar con información confiable a todas las personas que lo necesiten.

    Estas jornadas, iniciadas en octubre pasado, forman parte de una estrategia articulada entre Región Sanitaria IV, el Servicio de Maternidad y las residencias de obstetricia y ginecología del hospital. La propuesta combina atención médica, prevención, consejería y educación, y se presenta como un espacio abierto, accesible y gratuito para toda la comunidad.

    JOrnada en Hospital

    Quiénes pueden acceder

    Desde el Servicio de Ginecología y Obstetricia, el residente Tadeo Langraff destacó que el acceso es amplio y sin restricciones, ya que el objetivo es acompañar y facilitar que cada persona pueda elegir cómo cuidar su salud sexual. Entre los puntos clave, señaló que:

    *No hay límite de edad para colocarse el DIU hormonal.

    *Las adolescentes pueden acceder sin inconvenientes.

    *Es apto para personas que nunca estuvieron embarazadas.

    *No es necesario estar menstruando el día del procedimiento.

    *Si pasó más de un año desde el último Papanicolau, el equipo lo realiza en la misma consulta antes de la colocación.

    El DIU hormonal es un método anticonceptivo seguro, efectivo, reversible y completamente gratuito dentro del sistema público. Su acción se prolonga hasta cinco años y, además de su eficacia anticonceptiva, ofrece beneficios adicionales como la reducción del sangrado menstrual y del dolor asociado.

    La colocación es un procedimiento ambulatorio que dura aproximadamente 15 minutos. Puede generar una molestia ligera, pero se trata de una práctica de muy bajo riesgo, realizada por profesionales capacitados.

    Sacar turno por mensaje al Hospital San José

    Para acceder a un turno, las interesadas deben comunicarse por WhatsApp al 2477-552052.

    El joven cantante Franco Torqui, representante de la nueva generación del tango, se destacó en Bienvenidos a ganar.
    Cultura y espectáculos

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9

