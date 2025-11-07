Salud: Mapa de arsénico en el agua, San Pedro mantiene alerta moderada

La presencia de arsénico en el agua subterránea sigue siendo un desafío en la provincia de Buenos Aires. Google Los datos fechados en Enero de este año indican que las muestras tomadas en la red de agua potable de la ciudad de San Pedro arrojaron 12 ppb. notisanpedro.info

La presencia de arsénico en el agua subterránea sigue siendo un desafío en la provincia de Buenos Aires. En San Pedro, los niveles detectados mantienen una alerta moderada, lo que exige vigilancia constante y controles periódicos para proteger la salud de los vecinos frente a este elemento químico potencialmente dañino.

Concentraciones en San Pedro: agua de red y pozos Según el “Mapa de Arsénico en Argentina” del ITBA, San Pedro se encuentra en la franja amarilla, con valores de 10 a 50 µg/L. En la red de agua potable de la ciudad se midieron 12 ppb, mientras que en pozos rurales los niveles oscilaron entre 21 y 32 ppb, superando la recomendación de la OMS.

La causa geológica y el aporte del ITBA El arsénico presente en la región tiene origen natural, producto de antiguos depósitos volcánicos. El ITBA, a través del LIQMA, recopila muestras ciudadanas desde 2011 para monitorear esta situación. Este trabajo permite mantener un registro actualizado y alertar sobre posibles riesgos sanitarios.

Distritos bonaerenses con alerta crítica Mientras San Pedro se mantiene en alerta moderada, varios distritos bonaerenses superan los límites nacionales. Guaminí, Monte, Partido de la Costa y Vicente López registran valores superiores a 100 ppb. Esta disparidad subraya la necesidad de controles rigurosos y la búsqueda de fuentes de agua seguras en toda la provincia.

